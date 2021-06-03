"Страна" интересовалась у депутатов - будут ли они покупать землю после 1 июля, когда вступает в силу отмена моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения.

Опрос опубликован в Tiktok "Страны"

Антон Яценко, депутат партии "Батькивщина" заявил, что так как он много работает, у него даже не было бы времени заниматься земледелием.

"Я не огородник, хотя очень уважаю этот труд", — заявил Яценко.

Депутат от ОПЗЖ Александр Колтунович отрицательно ответил на этот вопрос, сказав, что как представитель "Оппозиционной платформы За жизнь" выступает против продажи земли.

Глава партии "Голос" Кира Рудык рассказала, что не будет покупать землю.

"Я сейчас не планирую покупать землю совсем. Так как я больше не занимаюсь бизнесом, мне нужно сохранять ресурсы, чтобы иметь долгую политическую карьеру", — заявила Рудык.

Ее коллега по парламенту Макс Бужанский также сообщил, что не планирует покупать землю.

"Никогда не задумывался о земледелии", — заявил Бужанский.

Михаил Радуцкий депутат партии "Слуга народа" назвал причину, почему не будет покупать землю.

"Я не аграрий", — лаконично ответил Радуцкий

Экс-депутат фракции "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что не будет покупать землю.

"Я не работник сельского хозяйства, у меня нет своего фермерского хозяйства. У меня есть земельный участок для строительства и эксплуатации жилого дома и садового участка, других мне не надо", — отметил Дубинский.

А вот глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко оказался единственным из опрошенных депутатов, кто хотел бы приобрести землю.

"Если у меня будет финансовая возможность, то я бы, конечно, приобрёл немного земли. Это может быть как инвестиция, потому что я не могу получать прибыль, создавать бизнес", — заявил Корниенко.

Напомним, 2 июня "Страна" спросила у депутатов, какой сейчас главный вопрос, который интересует украинцев

Также "Страна" задавала вопрос парламентариям о том, как "слуги народа" отнеслись к исключению Евгения Шевченко.

Ранее депутаты рассказывали "Стране", сколько они тратят на продукты в месяц.

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