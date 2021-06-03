"Оппозиционная платформа - За жизнь" призывает украинскую власть прислушаться к выводам Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, в отчете которой констатируется противоправность закрытия трех телеканалов, и прекратить репрессии против оппозиции и свободы слова.

Об этом сказано в заявлении, обнародованном пресс-службой политсилы.

В ОПЗЖ напомнли, что в отчете Мониторинговой миссии ООН в Украине за период с 1 февраля по 30 апреля текущего года решение о закрытии телеканалов прямо названо противоречащим международным стандартам в области прав человека, не имееющим достаточной обоснованности и пропорциональности, а также принятым зависимым органом.

"Зе-власть пыталась обмануть международное сообщество, скрыть расправу над оппозицией и свободой слова за фальсифицированными обвинениями и громкими лозунгами. Эти отговорки никого не убедили. В Украине и за ее пределами все четко понимают, что политическим репрессиям и закрытию оппозиционных СМИ без суда и следствия не может быть никаких оправданий. Единственная причина – это страх власти и нежелание отвечать перед обществом за провал своей антинародной политики", - заявила политсила.

По мнению "Оппозиционной платформы - За жизнь", украинская власть должна признать незаконность и антидемократичность своих действий, прекратить репрессии против оппозиции, отменить антиконституционные решения и обеспечить беспрепятственную работу оппозиционных телеканалов.

"Украинской власти пора остановиться. Иначе придется отвечать не только за нарушение Конституции и разрушение украинской демократии, но и за подрыв международной репутации Украины как одной из стран-основателей ООН", - сообщили в партии.

Напомним, в феврале этого года президент Украины Владимир Зеленский отключил от вещания три оппозиционных канала - 112, NewsOne и ZIK, подписав указ о вступлении в силу решения СНБО о введении персональных санкций против их владельца депутата ОПЗЖ Тараса Козака.

А в начале июня Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине опубликовала отчет, который охватывает период с 1 февраля по 30 апреля. В нем закрытие каналов признали противоречащим правам человека. "Страна" подробно анализировала последний доклад ООН.