В апреле 2021 года всего лишь 40% взрослых украинцев оценивали свое состояние здоровья как хорошее или очень хорошее. В прошлом году данный показатель составил 49%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

"По сравнению с 2020 годом существенно уменьшилась (на 9 процентных пунктов) доля тех, кто считает себя здоровым, и, соответственно, возросла доля тех, кто оценивает свое здоровье посредственно (на 8 процентных пунктов)", - сообщается в исследовании.

При этом 46% опрошенных оценивали свое состояние здоровья как среднее, а 14% - как плохое или очень плохое.

Динамика самооценки состояния здоровья населения Украины отслеживается начиная с 1995 года. По данным опросов Киевского международного института социологии в последние несколько лет наблюдалась тенденция к постепенному росту доли здоровых жителей Украины: если в 2013-2015 годах около 40% украинский считали себя здоровыми, то, начиная с 2016 года, этот показатель рос и в 2019-2020 годах составлял около 50%.

Однако полтора года в условиях пандемии, вероятно, наложили отпечаток на здоровье и самочувствие украинцев: по данным исследования 2021 года всего 40% опрошенных оценивают состояние своего здоровья как хорошее, а 14% - как плохое.

Чаще всего здоровыми себя считают опрошенные таких возрастных групп:

от 18 до 29 лет – 66%,

от 30 до 39 лет - 57%,

от 40 до 49 лет - 47%,

от 50 до 59 лет - 28%,

от 60 до 69 лет - 16%,

от 70 лет и старше - 13%.

Стоит уточнить, что мужчины чаще (50% опрошенных) оценивают свое здоровье как хорошее или очень хорошее, в то время как среди женщин такую оценку своему здоровью дали лишь 32%.

По результатам исследований также можно проследить связь между состоянием здоровья и уровнем благосостояния: чем лучше материальный уровень жизни, тем выше доля тех, кто имеет хорошее здоровье. Таким образом среди наименее состоятельных здоровыми себя назвали только 14%, среди людей с высоким уровнем материального благосостояния - 47%, а среди людей с очень высоким уровнем финансового обеспечения - 64%.

Кроме того, состояние здоровья является важным фактором для ощущения счастья: среди тех, кто имеет хорошее или очень хорошее здоровье, счастливыми чувствуют себя 85%, а среди тех, кто имеет плохое или очень плохое здоровье, счастливыми себя назвали 40% опрошенных.

Опрос проводился с 16 по 22 апреля 2021 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера).В ходе опроса проведено 2003 интервью. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

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