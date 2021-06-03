"Генпрокуратура" так называемой "ЛНР" планирует обратится в "Верховный суд республики" с исковым заявлением и признании Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного управления разведки министерства обороны Украины террористическими организациями.

Об этом в ходе брифинга в четверг, 3 июня, заявила представитель "Генпрокуратуры ЛНР" Инна Семенова.



"В настоящий момент Генеральным прокурором ЛНР решается вопрос о подготовке и направлении искового заявления в Верховный Суд ЛНР о признании Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Министерства обороны Украины террористическими организациями", - сказала она.

Ранее мы рассказывали, что в "ЛНР" хотят ввести смертную казнь в качестве наказания за акты геноцида и незаконные методы ведения боевых действий.

Также рассказывали, что власти так называемой "Луганской народной республики" ограничили пересечение контрольного пункта въезда-выезда в Станице Луганской. Жителям "ЛНР" запретили выезжать на подконтрольную Киеву территорию Украины чаще одного раза в месяц.