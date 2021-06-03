Тупицкий и Касминин сегодня вновь попытаются попасть на рабочие места в Конституционном суде

Уволенные указом президента Владимира Зеленского глава Конституционного суда Александр Тупицкий и судья КС Александр Касминин прибудут в суд в 13:30 и попытаются попасть на свои рабочие места.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил адвокат судей Ростислав Кравец.

"Судьи Конституционного суда Украины Тупицкий и Касминин продолжают быть судьями. В 13:30 они прибудут в Конституционный суд Украины и попытаются в очередной раз попасть на свои рабочие места. Журналисты и все кто заинтересован в работе Конституционного суда Украины смогут сами убедиться, допустят ли их сотрудники УГО к участию в заседании", - написал юрист.

Напомним, 27 марта президент Украины Владимир Зеленский отменил действие указов экс-главы государства Виктора Януковича о назначении Тупицкого и Касминина судьями КС. Уже 29 марта госохрана не пустила судей в здание КС.

В свою очередь Тупицкий и Касминин обжаловали указ Зеленского в Верховном суде Украины.

Сегодня заседание Конституционного суда по представлению 48 народных депутатов Украины относительно конституционности закона о продаже земли фактически не началось из-за рассмотрения судьями КС оснований недопуска Тупицкого и Касминина.