Президент Сирии Башар Асад сделал прививку от коронавируса "Спутником V"
Президент Сирии Башар Асад, который победил на выборах четвертый раз подряд, вакцинировался от коронавируса российским препаратом "Спутник V", первая партия которого прибыла в страну.
Об этом сообщил посол Сирии в Москве Рияд Хаддад пишет "Интерфакс" в четверг, 3 июня.
Дипломат рассказал, что президент Сирии уже вакцинировался от коронавируса "Спутником V". По его словам, первая партия препарата уже прибыла в страну, однако точное количество доз он не назвал.
"Спутник V" уже в Сирии. Первая партия "Спутника" использовалась для вакцинирования врачей и первых лиц страны. Это уже сделано, сейчас уже народ вакцинируют", - рассказал Хаддад.
Напомним, уже две страны Европейского Союза начли использовать "Спутник V", первой одобрила препарат Венгрия, в мае такое же решение приняла Словакия.
В свою очередь власти Баварии призвали Европейское агентство по лекарственным препаратам как можно скорее разрешить использовать "Спутник V" в Европе. Федеральная земля хочет закупить несколько миллионов доз российской вакцины.