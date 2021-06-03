Президент Сирии Башар Асад, который победил на выборах четвертый раз подряд, вакцинировался от коронавируса российским препаратом "Спутник V", первая партия которого прибыла в страну.

Об этом сообщил посол Сирии в Москве Рияд Хаддад пишет "Интерфакс" в четверг, 3 июня.

Дипломат рассказал, что президент Сирии уже вакцинировался от коронавируса "Спутником V". По его словам, первая партия препарата уже прибыла в страну, однако точное количество доз он не назвал.

"Спутник V" уже в Сирии. Первая партия "Спутника" использовалась для вакцинирования врачей и первых лиц страны. Это уже сделано, сейчас уже народ вакцинируют", - рассказал Хаддад.

Напомним, уже две страны Европейского Союза начли использовать "Спутник V", первой одобрила препарат Венгрия, в мае такое же решение приняла Словакия.

В свою очередь власти Баварии призвали Европейское агентство по лекарственным препаратам как можно скорее разрешить использовать "Спутник V" в Европе. Федеральная земля хочет закупить несколько миллионов доз российской вакцины.