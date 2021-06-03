С 4 июня вступают в силу новые правила въезда иностранцев в Турцию. Украинцам, которые планируют путешествие в эту страну, необходимо иметь с собой один из таких документов: отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, либо экспресс-тест на определение антигена SARS-CoV-2, либо документ о полной вакцинации от Covid-19, либо документ, удостоверяющий уже перенесенную болезнь.

Об этом со ссылкой на спикера Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко сообщает "Интерфакс-Украина".

При пересечении границы гражданам Украины достаточно предъявить один из четырех документов:

отрицательный ПЦР-тест на Covid-19, сделанный не позже чем за 72 часа до приезда;

экспресс-тест на определение антигена SARS-CoV-2, сделанный не позже чем за 48 часов до приезда;

документ о полной вакцинации от коронавируса, проведенной по меньшей мере за 14 дней до приезда;

или документ, удостоверяющий, что лицо переболело Covid-19 в течение последних 6 месяцев.

Пограничникам необходимо предъявить один из указанных документов, выбрать, какой именно, можно самостоятельно. При этом документ обязательно должен быть на английском языке. Транзитные пассажиры, дети до 6 лет и члены экипажей освобождаются от этих обязательств.

По его словам, кроме того, в течение 72 часов до пересечения турецкой границы иностранцы, в том числе и украинцы, должны заполнить электронную форму министерства здравоохранения Турции (register.health.gov.tr) и иметь при себе документ, сгенерированный после заполнения этой формы - в электронном или бумажном виде.

Кроме того, на период пребывания в Туркции нужно иметь медицинский страховой полис.

Напомним, усложнившая въезд украинцам Турция с 1 июня ослабила карантин: открылись рестораны и спортзалы.

Также мы писали о том, что с апреля прирост заражений коронавирусом в Турции упал в восемь раз.