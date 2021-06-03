В России могут ввести новый штраф за нарушение правил дорожного движения. Водителей хотят наказывать за превышение средней скорости на протяженном участке дороги.

Об этом сообщил источник РИА Новости. По данным "Страны", схема уже отработана в Московской области - на новой 525-километровой трассе - ЦКАДе, построенной вокруг российской столицы.

Объясним, что подразумевается под превышением средней скорости. В случае введения такого штрафа информация будет полезной и для украинцев, которые нередко ездят в РФ на автомобиле.

В России камеры видеонаблюдения на дорогах начали устанавливать в 2008 году. По состоянию на конец 2020 года их около 19 тысяч - такое количество, которое позволяет ввести новый механизм измерения скорости и штраф за него.

Сейчас для автомобилистов действуют такие штрафы:

- за превышение более чем на 20 км/ч, но не более чем за 40 км/ч - 500 рублей (185 гривен),

- за превышение более 40 км/ч, но не более 60 км/ч - от 1000 до 1500 рублей, при повторном нарушении – от 2000 до 2500 рублей (от 372 до 930 гривен),

- за превышение более 60 км/ч - штраф от 2000 до 2500 рублей или лишение права управления ТС на срок от 4 до 6 месяцев; при повторном нарушении – лишение права управления на 1 год, при фиксации при помощи камер - 5000 рублей (от 743 до 1860 гривен),

- за превышение более 80 км/ч - 5000 рублей либо лишение права управления на 6 месяцев; при повторном нарушении – лишение на 1 год (1860 гривен).

За превышение скорости штрафуют в случае, если нарушение зафиксировал инспектор ДПС или камеры любого формата (переносные или стационарные).

Поэтому сейчас у водителей в России есть возможность безнаказанно превысить скорость в случае, если они это делают не под камеру. После введения нового штрафа это изменится.

Приведем пример: водитель въехал на дорогу со скоростным режимом 90 км/ч. Дополнительно он позволил себе разрешенное по закону превышение 19 километров. Таким образом автомобилист может ехать максимум 109 км/ч.

Сейчас многие водители, чтобы не нарушать, сбавляют скорость под каждую конкретную камеру. А в промежутке от камеры до камеры - превышают. По задумке властей, обходить таким образом ПДД не получится.

При въезде и выезде на участок дороги камера будет фиксировать все автомобили. С учетом скоростного режима некий отрезок можно проехать, допустим, за минимум 10 минут. Если же водитель проедет за 5 минут, ему придет штраф за нарушение средней скорости. Даже в случае, если непосредственно под камеру скорость он не превысит.

Производить такой расчет будет общий алгоритм, но с поправками для каждой отдельной камеры.

Учитывая, что камер в России много - они установлены на всех федеральных трассах, скоростных дорогах, в более-менее крупных населенных пунктах - ездить без превышения скорости водители будут вынуждены буквально везде. За исключением небольших населенных пунктов, поселочных дорог, промзон и других подобных мест, где камер пока нет.

В Украине по состоянию на 1 июня работает 400 камер видеофиксации нарушений ПДД. К 2024 году, по данным власти, их число увеличится до 2050.

Ранее "Страна" рассказывала, какие новые штрафа за нарушение ПДД ввели в Украине в 2021 году.

Также мы сообщили о предложении МВД Украины. Там хотят позволить водителям фиксировать нарушения ПДД и получать за это деньги.