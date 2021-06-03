Заседание Конституционного суда по представлению 48 народных депутатов Украины относительно конституционности закона о продаже земли на сегодня закончилось.

Об этом в четверг, 3 июня, сообщает корреспондент "Страны".

Судьи ушли в совещательную комнату для рассмотрения вопроса касательно причин недопуска главы КСУ Александра Тупицкого и судьи Александра Касминова на заседание.

Рассмотрение вопроса по сути заседания так и не началось.

Протестующие, которые находились под зданием Конституционного суда в ожидании решения, расходятся. В то же время дата следующего заседания пока неизвестна.

Напомним, 31 марта Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект о продаже земли. За проголосовали 259 депутатов. На принятии закона о продаже земли настаивал Международный валютный фонд. Ранее "Страна" подробно разбиралась в главных посылах закона о земле.

Сегодня Конституционный суд должен был определить законность данной инициативы. В связи с этим под судом собрались протестующие. К ним присоединилась лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

Через некоторое время между двумя группами участников митинга возникла потасовка, однако в драку она не переросла.