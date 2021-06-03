Российский газопровод "Северный поток-2", которому США дали зеленый свет и не ввели санкции, могут достроить до конца 2021 года. На данный момент осталось проложить около 100 километров.

Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак, сообщает ТАСС в четверг, 3 июня.

Он заявил, что строительство газопровода не останавливалось и на данный момент продолжается.

"Оператор с компаниями, которые участвуют в проекте, продолжают его реализацию. Мы надеемся, что эта работа будет завершена к концу, может быть, этого года", - сказал Новак, добавив, что дата завершения строительства зя не назову, это все зависит от строителей, технологических и технических условий, погодных условий".

Проект "Северный поток - 2" (англ. "Nord Stream-2") - строящийся магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море длиной 1234 км (2468 км по двум ниткам).

Напомним, ранее сообщалось, что строительство "Северного потока-2" могут завершить в июне. Это предположение высказывали согласно графику, при условии обновления уже проложенных труб в водах Дании во второй половине января.

Также мы писали, что в мае Белый дом отказался от санкций против оператора российского трубопровода - компании Nord Stream 2 AG, признав, что трудно помешать завершению "Северного потока - 2", который находится на финальной стадии строительства.

После этого канцлер Германии Ангела Меркель похвалила американского президента за такое решение и заявила, что ожидает дальнейших переговоров с лидером США Джо Байденом по поводу газопровода.

Почему президента США Джо Байден решил не вводить санкции против строительства газопровода и что это означает для Украины подробно разбиралась "Страна".