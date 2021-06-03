Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что у законопроекта президента Зеленского об олигархах правильная идея, но заниматься вопросами составления реестра должен отдельный орган, а не СНБО.

Об этом Разумков сказал в ходе брифинга в четверг, 3 июня.

"С учетом того, какие функции предусматриваются для Совета национальной безопасности и обороны, он именно совещательный, консультативный, координационный орган: ему не свойственна функция относить тех или иных граждан к тем или иным категориям. Поэтому, я думаю, следовало бы создать отдельный орган, который бы занимался такими вопросами.

Возможно, по аналогии с теми комиссиями, которые занимаются подбором в Национальное антикоррупционное бюро, САП, возможно с привлечением иностранных экспертов", - заявил председатель.

Разумков считает, что в случае, если СНБО будет заниматься составлением реестра олигархов, может возникнуть конфликт интересов. Потому что в состав органа входят высшие должностные лица.

"Если мы говорим гипотетично, что есть какой-то глава Верховной Рады, который как-то связан с олигархами, или какое-либо другое должностное лицо, премьер-министр, министр, то вряд ли он будет поддерживать идею включения такого лица в выше указанный список (реестр олигархов - Ред.), и это будет открытым конфликтом интересов при принятии того или иного решения, и тем более при рассмотрении таких вопросов", - сказал председатель.

Еще одной проблемой Разумков считает то, что нет исключительного перечня тех, кто может входить в состав СНБО, это определяет президент Украины. При этом закон принимается сроком на 10 лет и за это время может поменяться президент.

"Допустим через какое-то время изменится президент и как он будет использовать этот механизм будет уже большим вопросом. Мы видели разное в истории Украины..поэтому точно нужно иметь предохранители, которые бы не позволили манипулировать таким серьезным инструментом, поэтому, я считаю, что должна быть создана отдельная институция", - резюмировал Разумков.

Напомним, 2 июня Владимир Зеленский зарегистрировал законопроект об олигархах в Верховной Раде как неотложный.

Согласно документу принимать решение о признании лица олигархом будет СНБО.