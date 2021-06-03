Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) обязало авиакомпании стран-членов организации облетать воздушное пространство Беларуси. Исключения могут быть лишь в чрезвычайных ситуациях.

Об этом сообщает пресс-служба EASA.

Регулятор поясняет свое решение необходимостью снизить потенциальный риск для пассажиров и экипажей, который может возникнуть в результате полетов в этом воздушном пространстве.

EASA внесло изменения в директиву по безопасности полетов после инцидента с рейсом Ryanair FR4978, который произошел 23 мая. Решение будет пересматриваться по мере необходимости и в любом случае с интервалом не более одного месяца.

"От национальных агентств требуется, чтобы эти меры были введены в действие в течение двух дней и проинформировать EASA о предпринятых шагах", – сказано в сообщении.

Напомним, 23 мая самолет, который летел из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании. В аэропорту был задержан основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка София Сапега, которые находились на борту.

В знак протеста против действий Минска ряд стран ограничил авиасообщение с Беларусью и перестал принимать рейсы "Белавиа".