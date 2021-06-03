Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассмотрит президентский законопроект об олигархах не раньше, чем через две недели. Тем временем в пропрезидентской партии "Слуга народа" рассчитывают, что документ примут в первом чтении до парламентских каникул, которые начинаются в июле.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявления замглавы профильного комитета, нардепа от "Слуги народа" Марьяны Безуглой и замглавы фракции Евгении Кравчук.

"Не раньше чем через две недели", - сказала Безуглая, отвечая на вопрос, когда комитет рассмотрит президентский законопроект.

Она добавила, что комитет может рассматривать законопроект только после того, как главное научно-экспертное управление Верховной Рады даст свое заключение по документу и пройдет срок подачи альтернативных законопроектов.

В свою очередь Кравчук считает, что Рада успеет проголосовать за президентскую инициативу до окончания сессии.

"Учитывая то, что этот законопроект неотложный, то он автоматически вносится в повестку дня сессии, и в принципе по срокам мы успеваем до середины июля, пока продолжается эта сессия, проголосовать его в первом чтении", - сказала замглавы фракции "Слуга народа".

Отметим, что согласно календарному плану, текущая пятая сессия Верховной Рады закрывается 23 июля 2021 года. В то же время последнее пленарное заседание запланировано на 16 июля. После завершения текущей пленарной недели (1-4 июня) запланированы еще три.

По прогнозам депутата, рассмотрение законопроекта об олигархах в сессионном зале парламента будет непростым.

"Я прогнозирую, что будет большая битва, поскольку параллельно с этим законопроектом подан еще законопроект Кабинета министров, который, собственно, касается повышения налогов для большого бизнеса… Он буквально вчера был зарегистрирован, и я бы рассматривала это как пакетное (пакет законопроектов - Ред.), хотя это разные комитеты (комитеты парламента, которые готовят законопроекты к рассмотрению на пленарном заседании - Ред.), но они между собой по философии связаны", - сказала Кравчук.

При этом она добавила, что законопроект к рассмотрению на пленарном заседании будет комитет по вопросам национальной безопасности и обороны.

"Президент задал планку настолько высокую... По его мнению, олигархическая система угрожает национальной безопасности и обороне", - сказала Кравчук.

Также народный депутат заявила, что законопроект об олигархах является только первым шагом к тому, "чтобы называть вещи своими именами".

"Все всё знают, и политики, и журналисты политические, но в слух никто об этом не говорит (...) Это первый шаг. После него или параллельно должны быть внесены изменения в антимонопольное законодательство, в закон о политических партиях, в антикоррупционное законодательство, чтобы эти блоки, которые прописаны в рамках этого законопроекта, потом работали в разных частях украинского законодательства", - добавила представитель пропрезидентской фракции.

Также она напомнила, что проект закона определяет четыре критерия по которым лицо можно причислить к олигархам.

"И достаточно иметь три из них, чтобы было соответствующее представление в СНБО", - сказала Кравчук.

Напомним, проект закона об олигархах, инициатором которого выступил президент Владимир Зеленский, 3 июня появился на сайте Верховной Рады. Глава государства зарегистрировал этот документ в парламенте как неотложный днем ранее.

Ранее "Страна" подробно разбиралась в сути нового законопроекта.