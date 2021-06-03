Под один из критериев президентского закона об олигархах подпадают все бизнесмены из списка топ-100 богатейших людей Украины по версии журнала Forbes

Такие выводы можно сделать из текста проекта закона об олигархах, опубликованном на сайте Рады.

Согласно законопроекту, человек может считаться олигархом, если подтвержденная стоимость активов лица превышает один миллион прожиточных минимумов. На сегодня это равно сумме в 2 миллиарда 189 миллионов гривен или около 80 миллионов долларов.

Это один из четырех критериев "олигарха".

При этом, все представители списка топ-100 богатейших людей Украины владеют суммами, превышающими вышеуказанное значение.

Так, 100-е место в списке занимает Александр Слободян, его состояние $125 млн, что на $45 миллионов выше "порогового" значения для "олигарха".

Топ-7 богатейших людей Украины по версии Forbes выглядит следующим образом:

Ринат Ахметов - $7,6 млрд, Виктор Пинчук - $2,5 млрд, Константин Жеваго - $2,4 млрд. Игорь Коломойский - $1,8 млрд, Геннадий Боголюбов - $1,7 млрд, Петр Порошенко - $1,6 млрд, Вадим Новинский - $1,4 млрд.

Ранее "Страна" публиковала полный список 100 богатейших людей Украины.

Напомним, 20 мая президент Украины Владимир Зеленский анонсировал обнародование законопроекта об олигархах. 2 июня документ внесли в Верховную Раду Украины. Текст проекта закона об олигархах, который Зеленский представил Раде, появился утром 3 июня на сайте ВР.

Как выяснила "Страна", из текста исчезла норма о владении СМИ, о которой заявлялось ранее.

Ранее мы рассказывали, законопроект не нарушает основных прав людей, подпадающих под определение олигарха, а лишь определяет круг этих лиц и устанавливает правила их прозрачных взаимоотношений с представителями власти.