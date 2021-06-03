Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Хмельницкую область. В ходе визита он ознакомится с ходом ремонтных работ на автодорогах, которые восстанавливают в рамках программы "Большая стройка".

Об этом сообщает пресс-служба Офиса главы государства в четверг, 3 июня.

Во время рабочей поездки Зеленский примет участие в заседании палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины, ознакомится с ходом "Большой стройки" и посетит ряд социальных объектов, которые были отремонтированы в рамках данной программы.

Напомним, 3 мая Владимир Зеленский осуществил рабочий визит в Польшу. В планах его визита было участие в мероприятиях к годовщине Конституции Польши и встреча с президентом Анджеем Дудой.

Также "Страна" сообщала, что Зеленский провел встречу с американскими сенаторами, которая состоялась в Офисе президента. На саммите обсуждали двухпартийную поддержку программ реформ в Украине, финансовую, военную помощь и борьбу с коррупцией и агрессией извне.