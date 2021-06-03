Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили договорились о взаимном признании странами сертификатов вакцинации от Covid-19 ("ковид-паспортов").

Об этом по итогам визита в Грузию в четверг, 3 июня, сообщил сам украинский премьер.

По его словам, заключение соглашения о взаимном признании сертификатов вакцинации произойдет в ближайшее время.

"Упрощение условий въезда в Грузию для граждан Украины и постепенное наращивание регулярного авиасообщения между городами наших стран способствует активизации туризма. Правительство Украины также заинтересовано в увеличении потока грузинских туристов. Взаимное признание документов о вакцинации должно максимально упростить пересечение границы нашими гражданами", - заявил глава Кабмина Украины.

Премьер-министры также договорились провести до конца этого года десятое заседание Совместной межправительственной украинско-грузинской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

Напомним, Украина планирует запустить паспорта вакцинации с 1 июля 2021 года, синхронизировав этот процесс с Евросоюзом.

Ранее Шмыгаль рассказал, что Киев и Евросоюз договорились о взаимном признании Covid-паспортов.