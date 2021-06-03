В мае, во время многонациональных учений Swift Response 2021 в Болгарии, военные НАТО по ошибке провели штурм завода по производству подсолнечного масла. Владелец предприятия обратился в суд.

Об этом сообщает Associated Рress.

Инцидент произошел 11 мая. Американские солдаты вошли и "зачистили" здание рядом с аэродромом, которое они ошибочно приняли за часть тренировочной зоны. Но оказалось, что оно занято болгарскими гражданскими лицами. Огонь военные не открывали.

После этого президент Болгарии Румен Радев заявил, что "абсолютно неприемлемо, чтобы жизнь и спокойствие болгарских граждан подвергались опасности со стороны воинских частей, будь то в составе болгарских или иностранных вооруженных сил". Посольство США в Болгарии принесло извинения компании и сотрудникам.

Swift Response 2021 - это многонациональные учения под руководством армии США, которые прошли в Эстонии, Болгарии и Румынии и в которых приняли участие более 7000 десантников из 10 стран НАТО.

Напомним, на учениях в Венгрии украинские десантники объявили о сокрушительном разгроме "противника" без потерь.

Также сообщалось, что СБУ провела учения в "серой зоне" на Донбассе.