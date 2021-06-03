На заседании в четверг, 3 июня, Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №4184, предусматривающий обложение налогом на добавленную стоимость (НДС) компаний-техногигантов, которые не являются резидентами страны. К таким относятся Google, Facebook и Netflix.

Документ поддержали 283 нардепа.

Закон предусматривает, что нерезидентов, предоставляющих физическим лицам электронные услуги, место поставки которых находится на таможенной территории Украины, привлекут к налогообложению НДС. Также закон отменяет налог на репатриацию с доходов от рекламы, поскольку он сдерживает развитие рекламных услуг.

Для лиц, осуществляющих услуги в сфере электронной коммерции, вводят упрощенную процедуру регистрации и уплаты налога на добавленную стоимость на услуги, которые они предоставляют в Украине. Из Налогового кодекса планируют исключить норму, согласно которой резиденты при выплате нерезидентам дохода за производство и/или распространение рекламы должны платить налог по ставке 20% суммы таких выплат за свой счет.

Закон определяет перечень электронных услуг. От налогообложения налогом на добавленную стоимость освободят поставки электронных услуг путем предоставления доступа к электронным образовательным (учебным) ресурсам в рамках оказания образовательных услуг.

Предусмотрена упрощенная процедура регистрации плательщика НДС для поставщиков-нерезидентов. Она может осуществляться удаленно в электронной форме на специально разработанном веб-портале. Уплата налогового обязательства для нерезидента будет в иностранной валюте. Нерезидентов освобождают от обязанности регистрировать налоговые накладные.

Отметим, ранее "Страна" рассказывала, какие еще нормы содержит этот законопроект.

Напомним, c 1 июня YouTube встраивает рекламу во все видео, а блогеров за пределами США обязали платить налоги.