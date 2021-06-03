Шевченковский районный суд Киева по ходатайству прокуроров Офиса Генерального прокурора разрешил проводить специальное досудебное расследование в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича в уголовном производстве о захвате власти.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора в четверг, 3 июня.

"В уголовном производстве расследуются обстоятельства совершения в сентябре - октябре 2010 года екс-президентом действий, направленных на незаконное увеличение объема своих властных полномочий как президента Украины.

Они относились к полномочиям законодательной и исполнительной власти, вследствие возвращения неконституционным способом действий Конституции Украины от 28 июня 1996 года, в которую Законом Украины "О внесении изменений в Конституцию Украины" от 8 декабря 2004 года №2222-IV были внесены изменения", - сказанов в сообщении.

Напомним, 24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны. Его приговорили к 13 годам лишения свободы заочно.

Также сообщалось, что в январе 2021 года ГБР заявило об объявлении Януковичу подозрения в госизмене за Харьковские соглашения 2010 года.