На заседании в четверг, 3 июня, Верховная Рада поддержала заявление касаемо принудительной посадки в Минске самолета Ryinair с Романом Протасевичем на борту. Украинский парламент осудил инцидент и призвал белорусские власти немедленно освободить оппозиционера.

Проект постановления №5597 с заявлением поддержали 280 нардепов.

"Верховная Рада Украины решительно осуждает действия власти республики Беларусь по поводу принудительной посадки пассажирского компании Ryanair и задержания Романа Протасевича, что является очередным проявлением наступления белорусских властей на политическую оппозицию, свободу слова и журналистскую деятельность в Беларуси", - сказано в заявлении.

Украинский парламент призвал белорусские власти немедленно освободить Романа Протасевича и всех политических заключенных, а также остановить пытки, к которым прибегают органы безопасности республики в отношении содержащихся под стражей граждан. Рада требует гарантировать уважение прав человека в соответствии с международными обязательствами.

"Верховная Рада подтверждает полную солидарность со своими международными партнерами, прежде всего из государств-членов Европейского союза и США, в том числе о прекращении воздушных сообщений с республикой Беларусь", - говорится в заявлении.

Кроме того, парламент полностью поддерживает действия Кабинета министров, который ввел запрет на выполнение авиационных перевозок между Украиной и Беларусью с 26 мая и усилил "воздушные санкции" в отношении белорусских авиакомпаний с 28 мая.

Напомним, ранее глава МИД Украины Кулеба объяснил, почему Киев не отзывает посла из Минска после ареста Протасевича.

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