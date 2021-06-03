По состоянию на утро четверга, 3 июня, все области Украины находятся в "желтой" зоне карантина. В 12 регионах показатели частично соответствуют нормам "зеленого" уровня эпидемиологической опасности.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Министерством здравоохранения Украины.

В Харьковской области коэффициент выявления новых случаев инфицирования там составляет 4,9%, а до этого показатель был на уровне 5,4%. Таким образом, за последние сутки коэффициент уменьшился.

Также близки к "зеленой" зоны показатели в Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Одесской, Полтавской, Тернопольской, Херсонской, Хмельницкой областях.

Кроме того, показателям "зеленой" зоны карантина соответствует украинская столица. Коэффициент новых случаев составляет 4,9% и 41,8% от эпидпорога.

Отметим, что "зеленый" уровень эпидопасности устанавливается одновременно на всей территории Украины, если:

заболеваемость гриппом и ОРВИ на территории не менее 13 регионов Украины менее 50% эпидемического порога,

коэффициент выявления случаев инфицирования Covid-19 - менее 5%.

Напомним, в Минздраве анонсировали изменение индикаторов "зеленой" зоны карантина в Украине. По их данным, изменения введут в соответствии с европейскими нормами.

Также мы рассказывали, что новый министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко пообещал ослабление карантинных ограничений на летний период в связи с тем, что в стране не наблюдается вспышки эпидемии коронавируса.