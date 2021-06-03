У российского писателя Александра Пелевина после вручения ему премии "Национальный бестселлер" в баре украли его смартфон. Вора удалось задержать.

Об этом со ссылкой на правоохранителей сообщает ТАСС.

Премию "Национальный бестселлер" Александр Пелевин получил 29 мая за его роман "Покров-17". Церемония проходила в Доме актера в Санкт-Петербурге. После этого писатель пошел с друзьями в бар, где его и обокрали. Полиции удалось вычислить и задержать злоумышленника.

"Сотрудниками управления уголовного розыска главка задержан ранее судимый за имущественные преступления 22-летний уроженец среднеазиатского государства", - сообщили в полиции.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о краже (ст. 158 УК РФ). В полиции считают, что мужчина причастен не только к эпизоду хищения у писателя, но и к другим аналогичным преступлениям.

Напомним, в Киеве на Печерске из машины фотографа украли техники на 180 тысяч гривен.

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