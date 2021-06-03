Президент организационного комитета Олимпийских игр Сейко Хасимото, (игры должны пройти в Токио с 23 июля по 8 августа), против их дальнейших переносов или отмены во время пандемии коронавируса.

Об этом пишет Reuters.

"Мы не можем снова откладывать", - заявила Хасимото в интервью, опубликованном в четверг спортивной газетой Nikkan.

В то же врем министр экономики Ясутоши Нисимура сказал, что зрители, кричащие и обнимающиеся, могут представлять опасность заражения. Города, в которых будут проводиться олимпийские тренировки или мероприятия, все чаще выражают опасения на фоне пандемии короанвируса, что посетители могут распространять варианты вирусов и истощать медицинские ресурсы.

Кроме того, Главный медицинский советник Сигэру Оми стал более активно высказывать опасения экспертов по поводу проведения Игр. В среду Оми сказал парламентскому комитету, что проведение Олимпийских игр будет неправильным на фоне нынешней волны инфекций, и на организаторах лежит ответственность за сокращение масштабов мероприятия, если ситуация останется прежней.

Ранее уже обсуждалась возможность отмены летней Олимпиады если ситуация с коронавирусом ухудшится. В мае шесть тысяч японских медиков, опасаясь всплеска заболеваемости Covid-19, настаивали на отмене Олимпийских игр.

В свою очередь официальный партнер летних Игр призвал отменить соревнования.

Также сообщалось, что в апреле в Японии ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса.