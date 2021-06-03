Из закона про олигархов, если сравнивать уже опубликованный документ на сайте Верховной Рады, с появившимися накануне его неофициальными версиями, исчезла ключевая норма: запрет олигархам владеть СМИ.

О важном изменении пишет телеграм-канал "Политика Страны".

По итогу для олигархов остается только четыре последствия обретения ими этого статуса:

Они не могут финансировать партии Они не смогут участвовать в большой приватизации Они обязаны будут подавать декларации, как это сейчас делают чиновники и депутаты Госслужащие, которые с ними контактировали не публично должны будут подавать декларацию об этих контактах.

"Но. Олигархи и так прямо никогда не финансировали партии. Они и дальше будут это делать через цепочку подставных лиц.

По декларациям - потенциально можно это использовать как рычаг влияния на олигархат, грозя уголовной ответственностью за недостоверное декларирования. Но на практике даже против мелких чиновников или нардепов эта норма применяется с большим трудом, а юридические команды крупных бизнесменов развалят дела без особых усилий.

По запрету на участие в большой приватизации - это неприятно, но не смертельно. В конце концов сама эта большая приватизация уже давно не идет. А после того, как от нее отстранили двух наиболее реальных участников (сначала российские компании, а теперь и украинских олигархов) – когда она теперь пойдет вообще непонятно. А потому многие крупные предприятия и далее останутся в госсобственности, что олигархов вполне устраивает - так как всегда есть возможность поставить туда своих смотрящих, не вкладывая в них ни копейки.

Ну а в крайнем случае, олигархи, если уж будет сильное желание, смогут купить госкомпании через цепочку подставных фирм. Как это, кстати, и до того часто делалось.

Единственным реально жестким ударом по олигархам мог бы стать запрет на владение медиа. И это, судя по утечкам, в первоначальных вариантах было предусмотрено. Запрет на владение телеканалами (а также фактический запрет на их продажу подставным лицам через требование о "безупречной деловой репутации" покупателя) означало бы потерю олигархами ключевого рычага влияния на политическую ситуации в стране.

Но в итоговой версии эта норма исчезла", - пишет телеграм-канал.

Нет и никаких запретов на дальнейшее владение любыми другими активами, которыми и так уже владеют олигархи, нет требований по принудительной демонополизации.

"То есть, их бизнес-империи сохраняются. Таким образом, закон для олигархов получился не очень приятным, местами даже унизительным (их приравнивают к каким-то чумным, от которых чиновникам и силовикам нужно держаться подальше), но не смертельным.

Главное - остается в сохранности как финансовый фундамент их влияния на ситуацию в стране (ФПГ), так и политический (телеканалами они по-прежнему будут владеть)", - говорится в сообщении канала.

Ну а то, что Баканова и Зеленского больше к себе на день рождения нельзя будет позвать – это господа олигархи, вероятно, переживут", - пишет Телеграм-канал "Политика страны".

Напомним, проект закона об олигархах, инициатором которого выступил президент Владимир Зеленский, 3 июня появился на сайте Верховной Рады. Мы публиковали полностью документ.