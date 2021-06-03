На заседании в четверг, 3 июня, Верховная Рада не поддержала ни один из проектов постановлений об отмене результатов голосования за законопроект №2195 об онлайн-торгах землей, тем самым разблокировав подписание закона.

Всего в парламент внести семь проектов постановления об отмене результатов голосования Рады за указанный документ. Ни один из них не нашел поддержки среди нардепов.

Теперь закон об онлайн-торгах землей может подписать глава парламента Дмитрий Разумков, после этого документ передадут на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Напомним, законопроект №2195 - последний из пакета земельной реформы. Его Верховная Рада приняла 18 мая. Этот законопроект позволяет продавать земельные участки государственной и коммунальной собственности исключительно через электронные аукционы в электронной торговой системе в режиме реального времени в интернете.

Также законодательной инициативой предусмотрена автоматизация ряда процессов, например, пруд участников торгов, подачи заявок на участие, публикацию всех документов, касающихся торгов и земельных участков.

Также "Страна" подробно писала о том, как агробизнес и иностранцы готовятся скупать украинскую землю с 1 июля.