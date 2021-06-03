Посол Украины в Германии Андрей Мельник, который недавно требовал от Берлина помощи с присоединением к НАТО как расплату за преступления нацизма, заявил, что Германия не разделяет видение Украины относительно ее вступления в Альянс.

Об этом он заявил в интервью немецкому журналу loyal, сообщает пресс-служба посольства.

Мельник заявил, что Украина сможет достичь безопасности только тогда, когда станет членом такого военного альянса, как НАТО.

"К сожалению, наши немецкие партнеры не разделяют это видение, потому что они опасаются, что таким образом якобы смогут спровоцировать Путина. Однако эта дилемма является притянутой за уши. Именно вхождение Украины, которая как с политической, так и культурной точки зрения является неотъемлемой составляющей западного сообщества ценностей, в НАТО и Европейский Союз отвечает интересам ФРГ", - сказал посол.

Напомним, ранее глава МИД Кулеба сообщил о неготовности НАТО выдать Киеву план действий по членству в июне.

Также мы писали о том, что в Белом доме поддержали вступление Украины в НАТО после выполнения обязательств.