От чиновников и депутатов потребуют отчитываться, если они встречались с олигархами или их представителями.

Такая норма содержится в законопроекте об олигархах, который Владимир Зеленский внес вчера в парламент как неотложный.

После каждого такого контакта, если это не публичное мероприятие с участием СМИ, нужно подавать декларацию. Это обязаны делать следующие категории представителей власти:

президент, председатель Верховной Рады, его первый заместитель и заместители, народный депутат, премьер-министр, первый вице-премьер-министр, вице-премьер-министр, министр, его первый заместитель и заместители, председатель Службы безопасности (СБУ) и его заместители, генеральный прокурор и его заместители, председатель Национального банка и его заместители;





судья Конституционного Суда, судьи;





руководитель постоянно действующего вспомогательного органа, образованного президентом, его первый заместитель и заместители;





председатели и члены Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, председатель и члены Антимонопольного комитета, председатель и членов Счетной палаты, председатель и члены Центральной избирательной комиссии, председатели и члены других государственных коллегиальных органов, председатель и члены Высшего совета правосудия;





секретарь Совета национальной безопасности и обороны и его заместители;





председатель Государственного комитета телевидения и радиовещания и его заместители, председатель Фонда государственного имущества и его заместители, председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и его заместителей, директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и его заместители, директора Государственного бюро расследований (ГБР) и его заместители, директор Бюро экономической безопасности и его заместители;





уполномоченный Верховной Рады по правам человека;





государственные служащие, занимающие должности государственной службы категории "А";





председатели местных государственных администраций, их первых заместителей и заместителей;





военнослужащие Вооруженных Сил и других военных формирований, которым присвоено высшее воинское звание;





лица начальствующего состава правоохранительных органов и работники других органов, которым присвоено выше специальное звание.

Непредоставление декларации является основанием для привлечения лица к политической или дисциплинарной ответственности. Что может означать как выговор, так и увольнение (иначе термин "политическая" прочитать невозможно).

То есть,например, глав НАБУ или СБУ могут уволить за встречи с олигархами или их представителями.

Интересно, что и Артем Сытник, и Иван Баканов уже попадали в такие скандалы: шеф Антикорбюро встречался с Петром Порошенко у него дома, а глава "конторы" ходил на день рождения к бизнесмену Григорию Суркису.

Напомним, 20 мая президент Владимир Зеленский анонсировал обнародование законопроекта об олигархах. 2 июня документ внесли в Верховную Раду .

Ранее мы рассказывали, законопроект предполагает, что срок его действия будет ограничен 10 годами. Он не нарушает основных прав людей, подпадающих под определение олигарха, а лишь определяет круг этих лиц и устанавливает правила их прозрачных взаимоотношений с представителями власти.

Понятие "олигарх" в нем обозначается как лицо, имеющее значительную экономическую или политическую роль в общественной жизни. Согласно закону, олигархом считается физическое лицо, которое одновременно соответствует по меньшей мере трем из следующих признаков.

Также в законе прописано, что решение о признании лица олигархом принимается СНБО.