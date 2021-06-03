Депутат фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев в ходе брифинга возле Верховной Рады сообщил, что поддерживает президентский законопроект об олигархах. Также Гетманцев объяснил, почему государство признаёт "олигархом" по решению СНБО.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" из Верховной Рады.

"Почему СНБО? Олигархат и вот такая структура нашей экономики представляет угрозу национальной безопасности государства. Поэтому президент фактически поднял этот вопрос на уровень наивысшего органа в государстве, который отвечает за нацбезопасность государства. Тем более, орган коллегиальный, в представлены все правоохранительные органы. И любой член СНБО может сделать соответствующее ходатайство о включении олигарха в реестр", — сообщил Гетманцев.

На уточняющий вопрос журналистов, что олигархи также есть и среди депутатов парламента, Гетманцев ответил так:

"Мы убеждены, что будет сопротивление, Но мы к такому сопротивлений готовы. Мы знаем фамилии тех олигархов, которые сегодня есть депутатами. Но это не должно нас сдерживать, нация должна оздоравливаться и экономика тоже", — считает Гетманцев.

Как ранее мы рассказывали, законопроект не нарушает основных прав людей, подпадающих под определение олигарха, а лишь определяет круг этих лиц и устанавливает правила их прозрачных взаимоотношений с представителями власти.

Напомним, 20 мая президент Украины Владимир Зеленский анонсировал обнародование законопроекта об олигархах. 2 июня документ внесли в Верховную Раду Украины. Текст законопроекта об олигархах появился на сайте Рады утром, 3 июня.