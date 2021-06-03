На сайте Верховной Рады появился текст законопроекта об олигархах. Его вчера подал в парламент президент Владимир Зеленский, обозначив документ как неотложный.

Закон, в случае его принятия, вступает в силу через 6 месяцев после публикации и будет действовать 10 лет.

Появление такого законопроекта в СНБО анонсировали еще весной. Уже тогда эта идея вызвала ажиотаж. Ее рассматривали как очередную попытку Банковой укрепить личную власть президента и добавить себе санкционных полномочий через СНБО.

Из обрывков информации, которая доходила о законопроекте, также было известно, что у крупных бизнесменов могут отобрать СМИ, либо заставить продать их.

Но по итогу ничего этого в законопроекте не оказалось. Он выглядит для олигархата в некоторых моментах неприятным, но не смертельным - остовую своего влияния на политику и экономику они сохранят. И смысл его для Банковой, судя по всему, в основном, для пиара. А также для создания имиджевых проблем ряду политиков, которые могут быть причислены к олигархату.

"Страна" его проанализировала документ и ответила на пять главных вопросов о законопроекте.

1. Кто такие олигархи? Главные понятия

Олигарх - лицо, имеющее значительный экономический или политический вес в общественной жизни, говорится в законопроекте.

Такой гражданин должен соответствовать по меньшей мере трем из следующих признаков:

1) участвует в политической жизни;

2) имеет значительное влияние на средства массовой информации;

3) является конечным бенефициаром (или контролером) субъекта хозяйствования. А также - является субъектом естественных монополий или занимает монопольное положение на общегосударственном товарном рынке. В течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение;

4) подтвержденная стоимость активов лица превышает один миллион прожиточных минимумов (на сегодня это равно сумме в 2 миллиарда 189 миллионов гривен или же менее 80 млн долларов).

Сейчас под последний критерий подпадают все 100 богатейших украинских бизнесменов из списка "Форбс" за 2020 год. Их долларовые активы однозначно перекрывают указанную в законопроекте сумму.

Вот первая семерка:

Ринат Ахметов - $7,6 млрд,

Виктор Пинчук - $2,5 млрд,

Константин Жеваго - $2,4 млрд.

Игорь Коломойский - $1,8 млрд,

Геннадий Боголюбов - $1,7 млрд,

Петр Порошенко - $1,6 млрд,

Вадим Новинский - $1,4 млрд.

Но и все другие участники списка также имеют более 80 млн долларов. Так, занимающий последнее, сотое, место в списке Александр Слободян имеет активов на $125 млн. То есть, подпадающих под четвертый критерий бизнесменов в Украине несколько сот (или даже тысяч) человек. Причем у подавляющего большинства из них оценить точную сумму их активов не представляется возможным, так как акции их предприятий не обращаются на свободном рынке, а нередко записаны на подставных лиц. Соответственно, по данному критерию может быть очень вольное трактование со стороны СНБО.

Остановимся на первом пункте. Что такое "участие в политической жизни"?

Во-первых, прямое - когда человек занимает должность в органах власти или является народным депутатом. От президента и до уровня не ниже замминистра. Вот полный перечень должностей, указанный в законопроекте.

президент Украины,

председатель Верховной Рады и его замы

нардепы

премьер, вице-премьеры, их замы

главы любых центральных органов власти, в том числе не подчиненных Кабмину (например, НАБУ)

глава СБУ, генпрокурор

шеф Нацбанка

начальник постоянно действующего вспомогательного органа, образованного президентом. А также его замы.

Во-вторых, опосредованное. Здесь критериев три. Олигарх - это лицо, которое:

связано с людьми по списку выше (критерии связанности: прямо или косвенно владеет долей в предприятии, "а также иное лицо, признаваемое связанным лицом в соответствии с правилами, установленными Налоговым кодексом Украины").



занимает должность в руководстве политической партией





финансировал любую политическую деятельность (от партий до демонстраций или митингов)

Еще один критерий олигарха - это влияние на СМИ. Как его трактует законопроект?

Очень широко. Текст проект закона позволяет "пристегнуть" к СМИ человека, который им де-юре даже не владеет.

Для этого в законопроект вводится понятие "контролер".

Это не бенифициар (то есть официальный владелец), а "лицо, обладающее возможностью осуществлять решающее влияние на управление или деятельность СМИ непосредственно или через других лиц... Или независимо от статуса бенефициара осуществлять такое влияние на основании договора или любым другим образом".

То есть, если кому-то показалось, что вы "контролируете" то или иное медиа, то вы, при соблюдении прочих условий - олигарх.

Кому именно должно это показаться - мы еще скажем ниже.

Также под действие закона подпадают люди, которые на момент вступления документа в силу владели СМИ, но потом вышли из его собственников до введения закона в действие. А вместо "олигарха" контролировать медиа стало связанное лицо - или же человек, не обладающий "безупречной деловой репутацией".

Этот расплывчатый термин тоже нуждается в объяснении. По мнению законодателей, человек с безупречной репутацией не имеет таких признаков:

1) судимости

2) не был под санкциями Украины или Запада, в том числе за терроризм

3) не лишался права занимать определенные должности по решению суда

4) вовремя платил налоги (общая сумма неуплаты должна быть ниже 100 размеров минимальной месячной заработной платы или эквиваленту этой суммы в иностранной валюте)

5) не купил СМИ за непонятные средства или существенно ниже рыночной стоимости

6) не попадался на системных нарушениях законов о СМИ, банковского, финансового, валютного, налогового законодательства, законодательства по вопросам финансового мониторинга, о ценных бумагах, акционерных обществах и фондовом рынке.

Порядок проведения проверки деловой репутации покупателя СМИ утверждается Нацсоветом по ТВ и радиовещанию.

2. Кто решает, олигарх ты или нет?

Впрочем, все эти многочисленные критерии "олигарха" можно по большому счету вообще не принимать во внимание.

По тексту законопроекта, такой статус присваивается не в состязательном судебном процессе. И не парламентом, который избирал народ. А просто решением СНБО.

И какие именно критерии учел Совбез и учитывал он их вообще - останется на его совести.

Механизм такой. Сначала подается представление на присвоение статуса олигарха. Его может подавать Кабмин, НБУ, СБУ, Антимонопольный комитет и любой член Совбеза по отдельности.

Далее СНБО принимает решение, которое вводится в действие указом президента.

Кроме того, Совбез ведет специальный реестр олигархов. Он будет открытым и публичным на сайте Совета. Там указываются имена олигархов, причины попадания в реестр и связанные с ними лица.

В общем, такой себе "Миротворец" для влиятельных людей, которые в чем-то перейдут дорогу Банковой.

Интересный момент, к которому мы еще вернемся - там же, в реестре, будут декларации чиновников, которые встречались с олигархом или его представителями.

3. Что можно и что нельзя олигарху?

Ограничения вроде бы всего два. Лицам, которые включены в реестр, запрещается:

- делать взносы (прямо или опосредованно через других лиц) в поддержку политических партий

- участвовать в "большой приватизации".

Также олигархи должны будут подавать имущественные декларации - как и чиновники с депутатами.

То есть список ограничений, прямо скажем, не очень большой. Владельцам большого бизнеса, как видим, формально не нужно даже продавать свои СМИ.

Да и к тому же не совсем понятно - как именно отследят, к примеру, поддержку партий, которые можно финансировать десятками разных способов. В первую очередь - за счет пиара в тех же СМИ. Или, к примеру, биткоинами.

4. Как перестать быть олигархом?

Нужно перестать подпадать под как минимум два признака олигарха.

И тут же в законопроекте говорится, что продать СМИ связанному лицу не получится - оно тоже будет находиться в реестре.

Продать медиа можно будет лишь лицу с "безупречной деловой репутацией", критерии которого описаны выше.

То есть для Зеленского этот момент - избавить олигархов от СМИ - ключевой.

Если условный олигарх снял с себя критерии, он подает заявку в СНБО, и тот рассматривает ее. После чего может последовать исключение из реестра.

Впрочем, как мы видим, закон не предусматривает обязанность для олигархов продавать медиа. Поэтому если для человека не есть проблема жить с этим статусом, то он сможет и медиаактивами продолжать владеть. Так же как и всем остальным своим бизнесом.

То есть, для большинства олигархов законопроект Зеленского неприятен, но глобальных практических последствий иметь не будет.

Исключение составляют те представители крупного бизнеса, кто лично занимается политической деятельностью.

Потому что одно дело, когда олигархом заклеймят Ахметова или Коломойского (что для них не в новинку) и совсем другое дело, когда лидера партии или кандидата в президенты.

Это прямой имиджевый удар и дискредитация.

В первую очередь речь идёт, конечно же, о Петре Порошенко.

Но не только. Из списка "Форбс" в Раде есть и другие нардепы. Например, Вадим Новинский и Виктор Медведчук.

Вероятно, стремление официально обозначить их олигархами - один из основных мотивов для Зеленского проталкивать закон.

5. Чем этот закон грозит чиновникам?

Последний момент - это запрет для чиновников контактировать с "олигархами" и связанными лицами, внесенными в реестр.

Точнее, не запрет, а необходимость после каждого такого контакта подавать декларацию. Это обязаны делать следующие категории представителей власти:

Как видим, сюда входят и народные депутаты, и президент, и правительство, и главы правоохранительных ведомств - от СБУ до НАБУ.

В случае неподачи декларации чиновника или депутата ждет два вида ответственности - политическая и дисциплинарная. Что может означать как выговор, так и увольнение (иначе термин "политическая" прочитать невозможно).

То есть,например, главу НАБУ или СБУ, а также их заместителей, могут уволить за встречи с олигархами или их представителями.

Интересно, что и Артем Сытник, и Иван Баканов уже попадали в такие скандалы: шеф Антикорбюро встречался с Петром Порошенко у него дома, а глава "конторы" ходил на день рождения к бизнесмену Григорию Суркису.

"Изгои ради пиара Зеленского"

Проект закона анализирует главный редактор "Страны" Игорь Гужва.

"Из закона про олигархов, если сравнивать уже опубликованный на сайте Рады вариант, с появившимися накануне его неофициальными версиями, исчезла ключевая норма: запрет олигархам владеть СМИ.

По итогу для олигархов остается только четыре последствия обретения ими этого статуса:



1. Они не могут финансировать партии

2. Они не смогут участвовать в большой приватизации

3. Они обязаны будут подавать декларации, как это сейчас делают чиновники и депутаты

4. Госслужащие, которые с ними контактировали не публично должны будут подавать декларацию об этих контактах.



Но. Олигархи и так прямо никогда не финансировали партии. Они и дальше будут это делать через цепочку подставных лиц.



По декларациям – потенциально можно это использовать как рычаг влияния на олигархат, грозя уголовной

ответственностью за недостоверное декларирования. Но на практике даже против мелких чиновников или нардепов эта норма применяется с большим трудом, а юридические команды крупных бизнесменов развалят дела без особых усилий.



По запрету на участие в большой приватизации – это неприятно, но не смертельно. В конце концов сама эта большая приватизация уже давно не идет. А после того, как от нее отстранили двух наиболее реальных участников (сначала российские компании, а теперь и украинских олигархов) – когда она теперь пойдет вообще непонятно. А потому многие крупные предприятия и далее останутся в госсобственности, что олигархов вполне устраивает – так как всегда есть возможность поставить туда своих смотрящих, не вкладывая в них ни копейки.



Ну а в крайнем случае, олигархи, если уж будет сильное желание, смогут купить госкомпании через цепочку подставных фирм. Как это, кстати, и до того часто делалось.



Единственным реально жестким ударом по олигархам мог бы стать запрет на владение медиа. И это, судя по утечкам, в первоначальных вариантах было предусмотрено. Запрет на владение телеканалами (а также фактический запрет на их продажу подставным лицам через требование о «безупречной деловой репутации» покупателя) означало бы потерю олигархами ключевого рычага влияния на политическую ситуации в стране.



Но в итоговой версии эта норма исчезла.



Нет и никаких запретов на дальнейшее владение любыми другими активами, которыми и так уже владеют олигархи, нет требований по принудительной демонополизации. То есть, их бизнес-империи сохраняются.

Таким образом, закон для олигархов получился не очень приятным, местами даже унизительным (их приравнивают к каким-то чумным, от которых чиновникам и силовикам нужно держаться подальше), но не смертельным.

Главное – остается в сохранности как финансовый фундамент их влияния на ситуацию в стране (ФПГ), так и политический (телеканалами они по-прежнему будут владеть).

Ну, а то, что Баканова и Зеленского больше к себе на день рождения нельзя будет позвать – это господа олигархи, вероятно, переживут.

Итого - законопроект стал компромиссом с олигархатом, которому оставили бизнес и медиа, но в публичной плоскости решили превратить типа в изгоев с целью президентского пиара ("смотрите, как я борюсь с олигархами!"), а также усилили их зависимость от СНБО, который и будет определять, кто олигарх, а кто нет.

Это важно не для Ахметова и Коломойского, которые по-любому окажутся в реестре олигархов, а для менее очевидных кандидатов из числа крупных бизнесменов, которых могут включить или не включить. Также это имиджевый удар по тем представителям крупного бизнеса, кто лично занимается политической деятельностью. Но это, опять же, не Ахметов и не Коломойский.

Вопрос в том, согласятся ли олигархи изобразить из себя "изгоев" ради пиара Зеленского? И, соответственно, хватит ли за законопроект голосов в Раде?".