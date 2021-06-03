Полицейскому, который в апреле прошлого года вступил в конфликт с журналистом "Громадське ТВ" Богданом Кутеповым, освещавшим митинг предпринимателей у Кабмина, сообщили о подозрении. За препятствование журналистской деятельности и повреждение имущества ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Полицейскому сообщили о подозрениипо факту умышленного препятствования осуществлению журналистом законной профессиональной деятельности и повреждении его имущества (ч. 3 ст. 171, ч. 1 ст. 347-1 УК Украины).

Инцидент произошел 29 апреля 2020 года, во время митинга представителей малого и среднего бизнеса возле здания Кабинета министров Украины на улице Грушевского в Киеве. Кутепов вел с телефона трансляцию, он отошел в парк напротив здания правительства.

"В это время сотрудник Управления патрульной полиции в городе Киеве Департамента патрульной полиции Нацполиции Украины, находясь на дежурстве по охране общественного порядка, не представившись но не разъясняя законности своих требований, приказал журналисту покинуть парк. После этого, в нарушение требований Закона Украины "О Национальной полиции", без предупреждения о применении физической силы и предоставления времени для выполнения своих требований, схватил последнего за рукав и насильно, вопреки воле вытолкал на тротуар парка", - сообщили в прокуратуре.

По версии следствия, после этого правоохранитель, несмотря на замечание журналиста о препятствовании осуществлению законной профессиональной деятельности, для прекращения видеосъемки, которую он вел, выбил из его рук мобильный телефон, а стабилизатор, на котором он был закреплен, переломил пополам.

Досудебное расследование осуществляется следователями ГБР, расположенного Киеве. Следствие продолжается.

Напомним, в 2019 году Кутепов призвал избивать журналистов "Страны".

Также мы писали о том, что тогда Кутепова отстранили от выступления на вечере "Громадского" для спонсоров.