В Одесской области пьяный военнослужащий убил в казарме сослуживца и угрожал очевидцам расправой

В Одесской области военнослужащего будут судить за убийство. Он, будучи в нетрезвом состоянии, избил до смерти своего сослуживца и угрожал двум очевидцам расправой.

Об этом сообщает Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Южного региона на своей странице в Facebook.

"В суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего военнослужащего 59-й отдельной мотопехотной бригады по фактам умышленного убийства и принуждение свидетеля к даче заведомо ложных показаний (ч. 1 ст. 115, ст. 386 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 15 января 2021 года во время распития спиртных напитков в помещении казармы, между военнослужащими батальона произошла драка, в ходе которой один из них избил своего сослуживца.

Через три дня от полученных телесных повреждений пострадавший скончался в реанимационном отделении Военно-медицинского клинического центра южного региона.

По данным следствия, подозреваемый также запугивал расправой двоих других военнослужащих, которые стали очевидцами события. Он пытался скрыть преступление и инсценировать его обстоятельства как несчастный случай. Однако военнослужащие дали правоохранителям правдивые показания.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли сотрудники Подольского районного управления полиции Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Ранее мы рассказывали, что в Харьковской области военнослужащим дадут по 15 лет за жестокое убийство сослуживца.

Также сообщали, как в Луганской области пьяный солдат убил сослуживца и попытался замаскировать смерть под суицид.