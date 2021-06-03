США собираются ускорить развертывание гиперзвукового оружия. В Пентагоне заявили, что военный бюджет на 2022 финансовый год предусматривает их приобретение.

Об этом со ссылкой на ответственного за разработки гиперзвукового оружия в Пентагоне Майкла Уайта сообщает издание National Defense.

"Бюджетный запрос является очень важным заявлением о важности гиперзвукового оружия. Бюджет на 2022 финансовый год предусматривает приобретение этих систем, поскольку эти системы разрабатываются в количествах, выходящих за рамки. Таким образом, мы действительно ускоряем развертывание данного потенциала", - сказал он.

По его словам, стратегия ускоренного развития гиперзвукового оружия была запланирована еще при администрации Трампа (Дональда, бывшего президента США - Ред.) но она также получила решительную поддержку со стороны администрации Байдена (Джо, нынешнего американского лидера - Ред.), чтобы продолжить набирать обороты.

"Это действительно важное заявление, которое мы сделали в департаменте и новой администрации, чтобы двигаться вперед", - сказал Уайт.

Он добавил, что в следующем году будет проведен ряд испытательных полетов для ARRW (перспективная гиперзвуковая крылатая ракета с воздушно-реактивным двигателем и управляемым боевым блоком разработки Lockheed Martin Missiles and Fire Control - Ред.), а ее запуск запланирован на 2022 год.

Также Уайт упомянул, что Китай и Россия, опередили США в гиперзвуковых возможностях.

Ранее мы рассказывали, что в США проведут испытания противоракеты Standard Missile 6 (SM-6) версии Block IB. В перспективе ее смогут использовать для перехвата российских и китайских ракет и гиперзвуковых блоков.

Также сообщали, что в США работают над гиперзвуковой ракетой для запуска с палубных самолетов.