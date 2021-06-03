В четверг, 3 июня, состоится очередное заседание Верховной Рады. Нардепы рассмотрят законопроекты о Нацсовете по ТВ, декларировнии, публичных закупках и контрабанде, а также заявление парламента из-за принудительной посадки самолета с Романом Протасевичем в Минске.

Об этом свидетельствует повестка дня, обнародованная на сайте парламента.

Кроме того, сегодня Рада заслушает отчет Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания за 2020 год.

В первом чтении нардепы рассмотрят законопроект №5420 - о внесении изменений в УК и УПК Украины относительно криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также недостоверного декларирования товаров. Также в повестке проект закона №3986 -о паспорте гражданина Украины в форме книжечки. Кроме того, депутаты планируют обсудить законопроект №2797 - о предотвращении героизации военных преступников и легализации нацизма.

Во втором чтении Рада сегодня намерена рассмотреть такие законопроекты:

№5309 - об изменении закона "О публичных закупках" и других документов по совершенствованию системы обжалования публичных закупок.

№4651 - об ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации.

№3742 - об отдельных вопросах осуществления габаритно-весового контроля.

№4107 - об обеспечении независимости Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

№2289 - о ввозе пестицидов на таможенную территорию Украины.

№5304 - об изменениях закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" относительно увеличения расходов на обеспечение осуществления правосудия местными, апелляционными судами.

Напомним, Рада изменила требования к учебной литературе и школьным учебникам в Украине.

Также мы писали о том, что Рада разрешила передавать утилизированные боеприпасы для тренировок спортивным школам.