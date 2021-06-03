Проект закона об олигархах, инициатором которого выступил президент Владимир Зеленский, появился на сайте Верховной Рады.

Понятие "олигарх" в нем обозначается как лицо, имеющее значительную экономическую или политическую роль в общественной жизни.

Согласно закону, олигархом считается физическое лицо, которое одновременно соответствует по меньшей мере трем из следующих признаков:

участвует в политической жизни;

имеет значительное влияние на средства массовой информации;

является конечным бенефициарным владельцем (контроллером) субъекта хозяйствования, в день вступления в силу настоящего Закона является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке в соответствии с Законом Украины "О защите экономической конкуренции" и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение;

подтверждена стоимость активов лица (и лиц, бенефициаром которых она есть) превышает один миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

Законопроект "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" предполагает, что срок его действия будет ограничен 10 годами.

Полный текст проекта Закона об Олигархах:

Как ранее мы рассказывали, законопроект не нарушает основных прав людей, подпадающих под определение олигарха, а лишь определяет круг этих лиц и устанавливает правила их прозрачных взаимоотношений с представителями власти.

Напомним, 20 мая президент Украины Владимир Зеленский анонсировал обнародование законопроекта об олигархах. 2 июня документ внесли в Верховную Раду Украины.