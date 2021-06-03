Во Всемирной организации здравоохранения считают, что в мире появятся штаммы коронавируса, устойчивые к существующим вакцинам.

Об этом со ссылкой на посланника Всемирной организации здравоохранения по борьбе с пандемией коронавируса доктора Дэвида Набарро в Twitter сообщает Sky News.

"Пока я не думаю, что мы имеем какие - то устойчивые к (существующим - Ред.) вакцинам штаммы болезни, но они почти наверняка рано или поздно появятся", - сказал Набарро.

По его мнению, необходимо соблюдать все меры предосторожности, чтобы не допустить нового всплеска пандемии. При этом специалист заявляет о том, что нужно двигаться дальше и постараться максимально подавить болезни во всем мире.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения решила называть варианты коронавируса буквами греческого алфавита. Это сделано, чтобы избежать дискриминации и стигматизации стран, где эти штаммы были впервые выявлены.

Также мы писали, что ученые выяснили, что иммунитет к коронавирусу может сохраняться годами и противостоять новым штаммам.

Кроме того, сообщалось, что в ВОЗ уверены, что все известные штаммы коронавируса реагируют на одобренные вакцины.