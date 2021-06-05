В Ужгороде разоблачили махинации среди студентов во время сдачи экзамена в медицинском университете. Два десятка студентов-медиков подделали документы и отправили сдавать экзамен вместо себя других людей.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в сети.

2 июня, будущие врачи-стоматологи по всей Украине сдавали экзамен "КРОК". В Ужгородском национальном университете экзамен проходили 120 человек, часть из них поймали на махинациях.

По словам Геращенко, 20 студентов за деньги наняли других юношей и девушек, которые вклеили свои фотографии в паспорта тех, кто должен был сдавать экзамен за них. Таким образом, экзамен сдавали одни люди, но результат засчитывался другим студентам.

"Благодаря порядочной позиции отдельных сотрудников медицинского университета, которые заметили факт вклейки чужих фото и вызвали полицию, массовая фальсификация экзамена на высокое звание медика была прекращена полицией", - поделился Антон Геращенко.

Сейчас правоохранители проверяют, причастны ли к махинациям преподаватели и администрация учебного заведения. На место происшествия также приезжали сотрудники отдела миграционной полиции.

Полиция Закарпатской области уже возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса - подделка документов. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до пяти лет.





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