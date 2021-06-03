Глава Национальных институтов здравоохранения США Френсис Коллинз (это ведущий американский генетик, внесший огромный вклад в молекулярное клонирование. Руководитель проекта по расшифровке генома человека - Ред.) опроверг информацию о том, что исследователи нашли доказательства создания коронавируса в китайской лаборатории.

Об этом сообщает Fox News.

Френсис Коллинз прокомментировал ранее приведенные версии создания коронавируса в лаборатории в ходе разработок биологического оружия. Он заявил, что это не соответствует известной на сегодня информации о данном вирусном геноме. Говоря о версии, что вирус распространился из китайской лаборатории "по ошибке", Коллинз заявил, что "никогда не исключал этого, хотя не было доказательств".

Ученый также добавил, что "экстраординарные утверждения требуют экстраординарных доказательств".

Ранее сообщалось, что трое сотрудников Института вирусологии Уханя тяжело заболели в ноябре 2019 года, до появления первых сообщений о коронавирусе нового типа. Коллинз комментируя это, заявил, что он знал об этих случаях, но не знал о всех деталях течения болезни.

"Мы в прошлом году знали, что была некоторая вероятность того, что сотрудники лаборатории заболели, скорее всего, гриппом или другим доброкачественным заболеванием. Но это был факт, который был известен всем. Давайте просто проясним себе... Я не думаю, что мы знаем, что произошло в Ухане. Возможно, произошла утечка в лаборатории. Но опять же, это экстраординарное утверждение. Тогда нам нужно провести научно обоснованное расследование, проводимое экспертами", - сказал Коллинз.

Напомним, в конце мая президент США Джо Байден попросил разведслужбы страны удвоить усилия по поиску источника происхождения нового коронавируса и отчитаться ему о результатах в течение 90 дней.

После слов Байдена о расследовании в Китае заявили, что не хотят политизировать происхождение коронавируса.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, почему американский президент заговорил об искусственном происхождении вируса.