По состоянию на утро четверга, 3 июня, общее количество зараженных коронавирусом в Украине с начала эпидемии увеличилось еще на 2 581 человека.

Напомним, что вчера, 2 июня в стране было выявлено 2 205 новых случаев заражения. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных зараженных за сутки выросло на 376 человек.

Умерли за отчетные сутки 102 человека (с начала эпидемии 50 959 пациентов).

О новых жертвах Covid-19 сообщает пресс-служба Минздрава Украины в сети.

Выздоровели за последние сутки 9 405 человек (с начала эпидемии - 2 072 091 пациент - Ред.).

Среди новых зараженных 122 ребенка и 129 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Запорожской области (182 человека), Днепропетровской области (177), Львовской области (154) и Киевской области (143).

В Киеве выявили 529 новых случаев.

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