В NASA представили новый амбициозный план по изучению ближайшей соседки Земли по Солнечной системе. Кроме исследований Марса, США направят две новых миссии на Венеру. Их целью станет изучение атмосферы и геологических особенностей планеты.

Эти миссии под названиями Davinci+ и Veritas, должны быть запущены в период с 2028 по 2030 год. На проект выделено финансирование в размере 1 миллиарда долларов.

Об этом передает пресс-служба NASA.

Миссия Davinci+ (Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble gases, Chemistry, and Imaging) определит состав атмосферы, чтобы понять, как она формировалась и развивалась, а также попробует выяснить, был ли когда-либо на планете океан.

Вторая миссия, Veritas (Venus Emissivity, Radio Science, InSAR, Topography и Spectroscopy), разработает карту поверхности планеты в виде 3D-реконструкции для выявления процессов движения плит и возникновения вулканов, которые все еще активны на Венере.

"NASA выбрало две новые миссии к Венере - ближайшему к Земле соседу. Цель миссий - понять, как Венера стала адом, когда у нее имеется столько характеристик, сходных с характеристиками нашей планеты", - заявили в NASA.

Последним зондом, посетившим планету, был орбитальный аппарат "Магеллан" в 1990 году. Новые миссии были отобраны на основе их потенциальной научной ценности и осуществимости их планов развития.

Ранее "Страна" сообщала, что "марсолет" NASA Ingenuity обновил рекорд полета и сделал новые снимки красной планеты.