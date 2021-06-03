Почти ни один олигарх Украины не подпадает под это определение в законопроекте. Фото: asd.news
Почти ни один олигарх Украины не подпадает под это определение в законопроекте. Фото: asd.news

Операция "Антиолигарх": начало

Главной темой вчерашнего дня в Украине стало внесение в парламент проекта закона об олигархах, рассмотрение которого обещает стать самой громкой темой украинской политики ближайших недель.

Поскольку законопроектом декларируется глобальная цель, для осуществления которой у государства нет ни одной законной зацепки. И не факт, что под это найдутся 226 голосов в Верховной Раде.

Все начинается с того, что определить хоть кого-то как "олигарха" с точки зрения закона невозможно. Это право хотят предоставить СНБО, чтобы он в который раз принимал крайне сомнительные с юридической точки зрения решения. Потому что, даже если исходить из тех параметров, по которым предлагается определять "олигархов" по закону, то применять его практически не к кому.

Все признаки "олигарха" в трактовке власти сводятся к трем пунктам: имеет бизнес-империю, имеет собственные СМИ и имеет влияние на украинскую политику через какие-либо политические партии.

На начало года по формальным параметрам под это определение подпадали всего два человека в Украине. А после февральских санкций один – Петр Порошенко. Только у него есть и бизнес-империя, и официальные СМИ, и официальная руководящая должность в партии. А уже Виктора Медведчука в список после ареста счетов и закрытия СМИ, с которыми его связывали, не впишешь.

Что касается остальных (в том числе Рината Ахметова и Игоря Коломойского – двух главных олигархов страны), то минимум по одному пункту они под определение не подпадают. Потому что законно нельзя доказать влияние Ахметова на "Слугу народа", а Коломойского – на "Слугу народа" и "За будущее".

Но даже в случае с Порошенко, по которому все доказуемо, непонятно – а что с ним делать дальше? Допустим, повесили на него табличку "олигарх" или выдали значок "заслуженного олигарха Украины" - и что? 

Он не имеет права иметь бизнес-империю? Имеет. Он не имеет права владеть СМИ? Имеет. Он не имеет права быть лидером партии? Имеет.

Он не имеет право лишь финансировать партии (но это и так делается через подставных лиц) и участвовать в большой приватизации, в которой Порошенко и так бы вряд ли участвовал (ему бы удержать ту бизнес-империю, которую он сейчас имеет).

Так в чем ограниченность в правах?

В очередной раз Банковая предлагает заменить юридические категории политическими, прикрыв конъюнктурные задачи сомнительными с точки зрения права документами. Но в этот раз все сложнее: закон надо провести через Раду, где уже даже свадебные фотографы научились отличать законы от незаконных инициатив (как это было в ситуации с законопроектом против Конституционного суда). Поэтому велика вероятность, что новый раунд продвижения автократического режима руками СНБО может провалиться.

Заставит ли власть Украину вакцинироваться?

 Почти половина украинцев категорически против прививок от ковида

Расколотая по многим параметрам Украина в последнее время раскололась еще по одному пункту – отношению к вакцинации. Согласно социологическим данным, только 38% наших граждан готовы вакцинироваться – либо без всяких условий, либо с условиями по стране-производителю вакцины, либо только бесплатно. При этом 45% не хотят прививаться ни при каких условиях. Причем этот процент практически не меняется ни во времена активизации коронавируса, ни в периоды его затишья.

И это – тревожная тенденция. Безусловно, в стране, где вакцинированы 2% населения, еще рано беспокоиться насчет того, что почти половина граждан отказывается от этой процедуры, однако однажды этот вопрос встанет – и власти придется с ним что-то делать.

Поскольку уже на мировом уровне доказано, что коллективный иммунитет наступает после вакцинации 70% граждан. Если общественное мнение не изменится, то коллективный иммунитет в Украине не наступит никогда.

Поэтому власти уже сегодня нужно задуматься над тем, какие именно меры нужно принять, чтобы убедить хотя бы половину "отказников" изменить свою точку зрения. Ведь коллективный иммунитет – это не прихоть медиков, это тот рубеж, за которым начнется восстановление нормальной экономической жизни в стране. Хотелось бы, чтобы однажды Украина его перешла.

Антибандеровский "Нетфликс": почему его пиарят в Украине

 Крамольный фильм на Нетфликсе - само по себе зрада

Неожиданный (хотя и не слишком удивительный) скандал произошел вокруг американского стриммингового сервиса "Нетфликс", который разместил у себя два российских фильма – "Брат" и "Брат-2" - с английскими субтитрами. Собственно, сами субтитры и привели к скандалу.

Наверное, никому не нужно объяснять, что во втором "Брате" есть пара фраз, которые в контексте нынешней украинской идеологии выглядят крамольными. Одна из них – звучит в диалоге между старшим братом главного героя и представителем украинской мафии: "Слышь, земляк, а где здесь русские живут?" - "Москаль менi не земляк". – "Бандеровец?"

Для граждан Украины и России смысл этого диалога объяснять не нужно. Но для иностранцев его решили разъяснить. И в разъяснении аналогом слова "бандеровец" стала фраза "Украинский нацистский коллаборант". В результате поднятого вокруг такого "перевода" скандала новые субтитры стали политически нейтральными и непонятными для абсолютного большинства иностранцев: "бандеровец" стал "banderite". И некоторые политики записали это себе как "перемогу". При этом главной "зрады" никто не заметил.

Как известно, фильм "Брат-2" в Украине запрещен. И тем не менее, фильм появился на "Нетфликсе", а украинские политики не только ничего не сделали для снятия фильма с платформы, но и прорекламировали "новинку" для максимально широкой отечественной аудитории.

Ведь для наших граждан все равно, что там написано в английских субтитрах. Для них вся ценность информации – в самом сообщении, что на "Нетфликсе" запрещенный фильм есть. А значит, его можно посмотреть еще и там – если кого-то не устраивает качество "Ютуба".

Как накажут "БелАвиа" за рейс в Крым?

 МИД пригрозил санкциями белорусскому перевозчику

МИД Украины угрожает новыми санкциями белорусской авикомпании "БелАвиа" - теперь на тот случай, если ее самолеты начнут летать в Крым. Заявление замминистра иностранных дел Эмине Джапаровой насколько грозное, настолько и бессмысленное. Причем сразу с нескольких сторон.

Во-первых, потому, что "БелАвиа" как раз отказалась от предложения летать в Крым. Такой рейс, возможно, имел бы какое-то политическое значение, но с практической точки зрения глупо организовывать рейс из Минска в Симферополь в обход территории Украины. Чтобы организовать трафик белорусских туристов на полуостров, достаточно увеличить количество рейсов по маршруту Минск – Краснодар, что, скорее всего, скоро и произойдет. И никаких санкций против этого не введешь.

Во-вторых, даже если бы рейс из Минска в Симферополь состоялся, то какие меры смог бы принять украинский МИД против авиакомпании, которой запретили летать не только в Украину, но и над Украиной? Неужели национализировали бы билетную кассу в бориспольском аэропорту?

Ну, и, наконец, глупостью является оценка представительницей МИДа заявления белорусского президента о полете в Крым. Джапарова считает, что "провокационные заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко являются эмоциональной реакцией на ответ Украины после инцидента с самолетом Ryanair в аэропорту Минска и продолжения наступления на белорусскую оппозицию и свободу слова, в частности, ареста белорусского оппозиционера Романа Протасевича, блокировки независимых СМИ и тому подобное".

Из всего этого следует, что украинская власть имеет полное право давать "ответ" на инцидент с самолетом, наступление на оппозицию и т. д., а когда Лукашенко говорит о Крыме – это провокация. Но как можно давать ответ на события, не имеющие отношения к нашей стране? И как можно после этого заявлять, что это, оказывается, Лукашенко занимается провокациями?

Литва спонсирует "режим Лукашенко"

 Литва заплатила Беларуси

Тем временем вчера в очередной раз стало ясно, что Украину с последними антибелорусскими санкциями просто подставили. Стало это ясно после того, как глава литовской компании-оператора энергосетей сообщил, что с начала года она уже заплатила Белоруссии за электроэнергию 11 млн евро.

И это речь идет о той самой Литве, куда летел самолет с белорусским оппозиционером Протасевичем. И о той самой Литве, которая будет главным выгодополучателем в результате перераспределения европейского авиатрафика по московскому направлению.

В этом контексте участие Вильнюса в антибелорусской кампании оправдано не только политически, но и экономически. А что имеет Украина?

У нас, как известно, аэропорт "Киев" уже заявил о предстоящих убытках от санкций. И это на наш рынок Белоруссия резко ограничила поставки бензина.

Так кто-нибудь может назвать хоть одну причину, по которой нам нужно было влезать в чужую историю и давать свой "ответ", которого от нас никто не просил?

Хотя, возможно, этого ответа как раз просил Вильнюс, который хочет поправить финансовые дела, в том числе, и за наш счет. Но там, где у литовцев чистый прагматизм, у украинских властей, похоже, чистый мазохизм.

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