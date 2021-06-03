Операция "Антиолигарх": начало

Главной темой вчерашнего дня в Украине стало внесение в парламент проекта закона об олигархах, рассмотрение которого обещает стать самой громкой темой украинской политики ближайших недель.

Поскольку законопроектом декларируется глобальная цель, для осуществления которой у государства нет ни одной законной зацепки. И не факт, что под это найдутся 226 голосов в Верховной Раде.

Все начинается с того, что определить хоть кого-то как "олигарха" с точки зрения закона невозможно. Это право хотят предоставить СНБО, чтобы он в который раз принимал крайне сомнительные с юридической точки зрения решения. Потому что, даже если исходить из тех параметров, по которым предлагается определять "олигархов" по закону, то применять его практически не к кому.

Все признаки "олигарха" в трактовке власти сводятся к трем пунктам: имеет бизнес-империю, имеет собственные СМИ и имеет влияние на украинскую политику через какие-либо политические партии.

На начало года по формальным параметрам под это определение подпадали всего два человека в Украине. А после февральских санкций один – Петр Порошенко. Только у него есть и бизнес-империя, и официальные СМИ, и официальная руководящая должность в партии. А уже Виктора Медведчука в список после ареста счетов и закрытия СМИ, с которыми его связывали, не впишешь.

Что касается остальных (в том числе Рината Ахметова и Игоря Коломойского – двух главных олигархов страны), то минимум по одному пункту они под определение не подпадают. Потому что законно нельзя доказать влияние Ахметова на "Слугу народа", а Коломойского – на "Слугу народа" и "За будущее".

Но даже в случае с Порошенко, по которому все доказуемо, непонятно – а что с ним делать дальше? Допустим, повесили на него табличку "олигарх" или выдали значок "заслуженного олигарха Украины" - и что?

Он не имеет права иметь бизнес-империю? Имеет. Он не имеет права владеть СМИ? Имеет. Он не имеет права быть лидером партии? Имеет.

Он не имеет право лишь финансировать партии (но это и так делается через подставных лиц) и участвовать в большой приватизации, в которой Порошенко и так бы вряд ли участвовал (ему бы удержать ту бизнес-империю, которую он сейчас имеет).

Так в чем ограниченность в правах?

В очередной раз Банковая предлагает заменить юридические категории политическими, прикрыв конъюнктурные задачи сомнительными с точки зрения права документами. Но в этот раз все сложнее: закон надо провести через Раду, где уже даже свадебные фотографы научились отличать законы от незаконных инициатив (как это было в ситуации с законопроектом против Конституционного суда). Поэтому велика вероятность, что новый раунд продвижения автократического режима руками СНБО может провалиться.

Заставит ли власть Украину вакцинироваться?

Расколотая по многим параметрам Украина в последнее время раскололась еще по одному пункту – отношению к вакцинации. Согласно социологическим данным, только 38% наших граждан готовы вакцинироваться – либо без всяких условий, либо с условиями по стране-производителю вакцины, либо только бесплатно. При этом 45% не хотят прививаться ни при каких условиях. Причем этот процент практически не меняется ни во времена активизации коронавируса, ни в периоды его затишья.

И это – тревожная тенденция. Безусловно, в стране, где вакцинированы 2% населения, еще рано беспокоиться насчет того, что почти половина граждан отказывается от этой процедуры, однако однажды этот вопрос встанет – и власти придется с ним что-то делать.

Поскольку уже на мировом уровне доказано, что коллективный иммунитет наступает после вакцинации 70% граждан. Если общественное мнение не изменится, то коллективный иммунитет в Украине не наступит никогда.

Поэтому власти уже сегодня нужно задуматься над тем, какие именно меры нужно принять, чтобы убедить хотя бы половину "отказников" изменить свою точку зрения. Ведь коллективный иммунитет – это не прихоть медиков, это тот рубеж, за которым начнется восстановление нормальной экономической жизни в стране. Хотелось бы, чтобы однажды Украина его перешла.

Антибандеровский "Нетфликс": почему его пиарят в Украине

Неожиданный (хотя и не слишком удивительный) скандал произошел вокруг американского стриммингового сервиса "Нетфликс", который разместил у себя два российских фильма – "Брат" и "Брат-2" - с английскими субтитрами. Собственно, сами субтитры и привели к скандалу.

Наверное, никому не нужно объяснять, что во втором "Брате" есть пара фраз, которые в контексте нынешней украинской идеологии выглядят крамольными. Одна из них – звучит в диалоге между старшим братом главного героя и представителем украинской мафии: "Слышь, земляк, а где здесь русские живут?" - "Москаль менi не земляк". – "Бандеровец?"

Для граждан Украины и России смысл этого диалога объяснять не нужно. Но для иностранцев его решили разъяснить. И в разъяснении аналогом слова "бандеровец" стала фраза "Украинский нацистский коллаборант". В результате поднятого вокруг такого "перевода" скандала новые субтитры стали политически нейтральными и непонятными для абсолютного большинства иностранцев: "бандеровец" стал "banderite". И некоторые политики записали это себе как "перемогу". При этом главной "зрады" никто не заметил.

Как известно, фильм "Брат-2" в Украине запрещен. И тем не менее, фильм появился на "Нетфликсе", а украинские политики не только ничего не сделали для снятия фильма с платформы, но и прорекламировали "новинку" для максимально широкой отечественной аудитории.

Ведь для наших граждан все равно, что там написано в английских субтитрах. Для них вся ценность информации – в самом сообщении, что на "Нетфликсе" запрещенный фильм есть. А значит, его можно посмотреть еще и там – если кого-то не устраивает качество "Ютуба".

Как накажут "БелАвиа" за рейс в Крым?

МИД Украины угрожает новыми санкциями белорусской авикомпании "БелАвиа" - теперь на тот случай, если ее самолеты начнут летать в Крым. Заявление замминистра иностранных дел Эмине Джапаровой насколько грозное, настолько и бессмысленное. Причем сразу с нескольких сторон.

Во-первых, потому, что "БелАвиа" как раз отказалась от предложения летать в Крым. Такой рейс, возможно, имел бы какое-то политическое значение, но с практической точки зрения глупо организовывать рейс из Минска в Симферополь в обход территории Украины. Чтобы организовать трафик белорусских туристов на полуостров, достаточно увеличить количество рейсов по маршруту Минск – Краснодар, что, скорее всего, скоро и произойдет. И никаких санкций против этого не введешь.

Во-вторых, даже если бы рейс из Минска в Симферополь состоялся, то какие меры смог бы принять украинский МИД против авиакомпании, которой запретили летать не только в Украину, но и над Украиной? Неужели национализировали бы билетную кассу в бориспольском аэропорту?

Ну, и, наконец, глупостью является оценка представительницей МИДа заявления белорусского президента о полете в Крым. Джапарова считает, что "провокационные заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко являются эмоциональной реакцией на ответ Украины после инцидента с самолетом Ryanair в аэропорту Минска и продолжения наступления на белорусскую оппозицию и свободу слова, в частности, ареста белорусского оппозиционера Романа Протасевича, блокировки независимых СМИ и тому подобное".

Из всего этого следует, что украинская власть имеет полное право давать "ответ" на инцидент с самолетом, наступление на оппозицию и т. д., а когда Лукашенко говорит о Крыме – это провокация. Но как можно давать ответ на события, не имеющие отношения к нашей стране? И как можно после этого заявлять, что это, оказывается, Лукашенко занимается провокациями?

Литва спонсирует "режим Лукашенко"

Тем временем вчера в очередной раз стало ясно, что Украину с последними антибелорусскими санкциями просто подставили. Стало это ясно после того, как глава литовской компании-оператора энергосетей сообщил, что с начала года она уже заплатила Белоруссии за электроэнергию 11 млн евро.

И это речь идет о той самой Литве, куда летел самолет с белорусским оппозиционером Протасевичем. И о той самой Литве, которая будет главным выгодополучателем в результате перераспределения европейского авиатрафика по московскому направлению.

В этом контексте участие Вильнюса в антибелорусской кампании оправдано не только политически, но и экономически. А что имеет Украина?

У нас, как известно, аэропорт "Киев" уже заявил о предстоящих убытках от санкций. И это на наш рынок Белоруссия резко ограничила поставки бензина.

Так кто-нибудь может назвать хоть одну причину, по которой нам нужно было влезать в чужую историю и давать свой "ответ", которого от нас никто не просил?

Хотя, возможно, этого ответа как раз просил Вильнюс, который хочет поправить финансовые дела, в том числе, и за наш счет. Но там, где у литовцев чистый прагматизм, у украинских властей, похоже, чистый мазохизм.