Спустя год после появления розовых фламинго на границе Одесской и Николаевской областей их снова видели над территорией Украины. Стая грациозных длинноногих птиц пролетела над Дунайским биосферным заповедником.

Об этом сообщается на сайте организации.

В дельте Дуная в румынской части недавно остановились более сотни особей розового фламинго. А через территорию украинского заповедника они пролетали транзитом.

Около 60 птиц бывшие сотрудники заповедника заметили 21 мая, когда пернатые направлялись в сторону острова Ермаков. К сожалению, запечатлеть на фото неожиданных гостей не удалось. Но птицы далеко не полетели и через пару дней уже поступила информация от румынских коллег, которые увидели сразу две стаи фламинго на своей территории.

Одна из них, численностью 61 особь, остановилась на озере Тузла, а еще 53 птицы остановилась на небольшом озерце Саратурии у населенного пункта Муригиол. Причем на озере Саратурии отдельные пары начали из ила строить гнезда. Но специалисты сразу оценили, что скорее всего гнездование не будет успешным, так как тот мелководный участок доступен для хищников, которые просто не дадут птицам вырастить потомство.

К 31 мая численность птиц в стае на озере Тузла возросло до 113 особей. Вероятно, две стаи между собой объединились.

До сих пор не совсем понятно откуда взялись фламинго в дельте Дуная. Ближайшие гнездовые оседлые группировки находятся в Малой Азии (около 1200 км) и южных Балканах (около 600 км). Некоторые орнитологи считают, что птицы могут быть частью популяции северного Казахстана. Именно птицы из этой группировки совершают миграции и для них характерен широкий разлет на зимовке - от Вьетнама, Шри-Ланки и Индии на юг, в Турцию, Кипр и Тунис на запад-юго-запад.

Как писала "Страна", в 2017 году в Херсонской области, на территории Азово-Сивашского национального природного парка, орнитологи заметили стаю розовых фламинго из 20 особей.

Потом птиц видели в том же регионе год спустя.