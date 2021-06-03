В США произошла очередная громкая уличная перестрелка, на сей раз с участием детей. В округе Волуси (Флорида) подростки сбежали из приюта, завладели в чужом доме оружием и стреляли в полицию.

Об этом сообщает сайт usa.one.

По словам шерифа округа Волусиа Майка Читвуда, 12-летний мальчик и 14-летняя девочка убежали из приюта в Объединенном методистском детском доме Флориды около 17:00 по местному времени во вторник и несколько часов скрывались от полиции.

Примерно в 19:30 правоохранителям поступила информация, что прохожий слышал, как в соседнем доме разбилось стекло. После этого власти связались с домовладельцем, который заявил, что дома никого не должно быть и что внутри есть немалый арсенал: пистолет, дробовик, автомат АК-47, а также большое количество боеприпасов.

По словам шерифа, когда офицеры окружили дом и попытались войти в контакт с мальчиком и девочкой, те в ответ открыли огонь. В офисе шерифа утверждают, что дети стреляли в офицеров четыре раза в течение примерно 35 минут. В какой-то момент девочка вышла из дома и начала угрожать убить сержанта Донни Максвелла.

"Мы пытались добиться деэскалации конфликта, бросили мобильный телефон в дом, чтобы попытаться поговорить с ними. Девочка вышла из гаража с помповым ружьем, навела его на помощников и, проигнорировав предупреждения, вернулась обратно. Она вышла во второй раз, и тогда полицейские открыли огонь", - рассказал он.

Согласно Читвуду, по офицерам стреляли несколько раз, им негде было спрятаться, кроме деревьев, и у них "не осталось другого выбора, кроме как открыть ответный огонь". Девочка получила огнестрельное ранение в живот и руку и сейчас борется за жизнь в больнице.

После ранения спутницы мальчик, вооруженный АК-47, сдался.

На пресс-конференции после драмы Читвуд похвалил офицеров за сдержанность, отметив, что благодаря их подготовке удалось избежать смертей.

"Я не знаю, что сказать. В чем мы ошиблись, если 12-летний и 14-летний подростки посчитали, что это нормально: вступить в перестрелку с правоохранительными органами? - добавил он.

Между тем Департамент правоохранительных органов Флориды начал расследуовать применение силы сотрудниками полиции по запросу шерифа округа Волуси.

В мае "Страна" рассказывала, как в США мужчина на глазах у детей расстрелял их родителей, собравшихся на вечеринку.

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