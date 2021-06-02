Народная артистка России, художественный руководитель и главный режиссёр Тверского драматического театра Вера Ефремова умерла в на 92-м году жизни.

Трагическую новость сообщает пресс-служба Тверского академического театра драмы.

"Коллектив театра скорбит и выражает глубочайшие соболезнования всем родным и близким. Всем тем, кто любит творчество Веры Ефремовой, всем, кто когда-то прикоснулся к гению ее таланта", - говорится в сообщении.

Причины смерти актрисы не уточняются. Прощание с Верой Ефремовой состоится в театре в пятницу, 4 июня, в 12:00.

Вера Ефремова была художественным руководителем и главным режиссером Тверского академического театра драмы на протяжении 46 лет. За это время она поставила более 150 спектаклей. Артистка удостоена звания заслуженного деятеля искусств РСФСР и народного артиста РСФСР.

В 2010 году Ефремову наградили Орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Кроме того, актриса работала педагогом Тверского курса Высшего театрального училища имени Щепкина.

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