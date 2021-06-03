На одной из автострад в окрестностях Киева появились бигборды с портретами погибших при загадочных обстоятельствах членов "Азова". Плакаты содержат призыв провести независимое расследование их смертей.

"Его убили свои! Требуем независимого расследования этого преступления", - гласит одинаковый текст на каждом плакате.

А вот изображенные участники "Азова" на них разные.

На одном помещено фото Виталия Княжеского (позывной Витус) - одного из основателей полка "Азов. В октябре 2017 года в лесу Харьковской области нашли его тело.

Сообщивший о находке тогда еще нардеп Игорь Мосийчук написал в соцсети: "Говорят, самоубийство. Будто Витус застрелился из ружья. Не могу поверить, не укладывается в голове!"

Княжеский, которому на момент смерти было 37 лет, известен как член организации "Патриот Украины". Весной 2014 года он принимал участие в столкновениях в Харькове на улице Рымарской с противниками Антимайдана, двое из которых были тогда убиты.

В первом составе "Азова" он отвечал за вооружение подразделения.

Еще на одном плакате напечатан портрет Ярослава Бабича - одного из организаторов и бойца "Азова", заместителя руководителя штаба Гражданского корпуса "Азов" и адвоката.

В 2015 году Бабич занимал должность начальника учебно-мобилизационного центра батальона "Азов". Кроме этого, руководил юридическим отделом волонтерского объединения при батальоне и занимался идеологической подготовкой бойцов подразделения. У него было видение дальнейшего развития "Азова", не совпадавшее с другими руководителями.

В итоге Бабича нашли повешенным на шведской стенке в собственной квартире утром 26 июля 2015 года. Уже на второй день после известия о его смерти пресс-служба ГУ МВД в Киевской области поспешила заявить, что это было самоубийство. ​​Однако в такую ​​версию не поверили ближайшие родственники и друзья покойного и полагают, что его могли убить по приказу руководства "Азова".

Третий "герой" плакатов - азовец и военно-исторический реконструктор из России Александр Алябьев (позывной Эрвин Корф). 16 августа 2016 года его тело обнаружили в расположении воинской части 3057 с пулей от автомата в груди. Правоохранители выдвинули версию о суициде.

До отправки в эту военную часть Алябьев работал в известной сети магазинов "Милитарист", и все закупки военной формы и амуниции производились "Азовом" через него.

Люди, хорошо знавшие Эрвина, отказались верить в версию о самоубийстве. Но его родственники шума поднимать не стали.

Кто и за чьи средства разместил эти бигборды, пока неизвестно.

В 2017 году "Страна" писала об обнаружении тела Княжеского под Харьковом.

Мы также сообщали о создании в Украине специального органа, который должен защищать ветеранов АТО и всех активистов праворадикального толка.