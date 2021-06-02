Таможенные органы Евросоюза с 3 июня изменятся правила перевозки наличных в сумме более 10 тысяч евро через таможенную границу ЕС в рамках борьбы с отмыванием средств, полученных преступным путем.

При въезде в ЕС или выезде из него необходимо подать декларацию наличными, имея 10 000 евро или более наличными или их эквивалент в другой валюте, чеки, дорожные чеки и денежные переводы.

Об этом пресс-служба Европейской Комиссии.

С 3 июня это правило также распространяется на эквивалент суммы в 10 000 евро:

в банкнотах или монетах, включая валюту выведенную из обращения, но все еще может обмениваться в финансовых институтах или в Центральном банке;

условные финансовые инструменты, такие как чеки, чеки на путешествие, расписки и денежные заказы;

золотые монеты с содержанием золота не менее 90%;

золотые слитки, самородки с содержанием золота крайней мере 99,5%.

Все такие перемещения наличности должны декларироваться в таможенных органах также в случае пересылки по почте или курьером. Человек, который отправляет деньги, получатель таких сумм или их уполномоченное лицо должны подать декларацию о такой операции в течение 30 суток.

По решению таможенных органов, такие требования могут распространяться и на суммы, менее 10 000 евро, если есть признаки, что эти деньги связаны с незаконной деятельностью.

Если перевозчик денег не подал декларацию, или будет установлено незаконное происхождение этой наличности, деньги будут конфискованы, а тот, кто причастен к их перевозке, будет привлечен к ответственности, включая взыскание значительных сумм.

Таможенная декларация на перевозку наличных должна содержать информацию о происхождении денег и об их дальнейшем использовании и может заполняться на всех языках, в том числе на тех, которые не являются официальными языками стран Евросоюза.

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