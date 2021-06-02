Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки перечислила темы, которые президент США Джо Байден намерен обсудить на встрече в Женеве с главой Кремля Владимиром Путиным. Среди них она назвала и Украину.

Об этом Паски сказала 2 июня на регулярном брифинге для журналистов, который транслировался в Ютубе Белого дома.

"Президент считает, что есть целый ряд тем, которые мы должны обсудить на этой встрече. У нас будет больше информации о них, возможно, за несколько дней до встречи, в том числе и по его повестке. Безусловно, среди тем будут кибератаки и использование вирусов-вымогателей, предоставление убежища преступным организациям на территории страны, а также их агрессивные действия в Украине. Кроме того, в их числе будут наши сферы, в которых есть возможность совместной работы, включая ядерный потенциал и нестабильность. Так что есть что обсудить", - заверила Псаки.

Ранее "Страна" приводила слова Псаки о том, что Байден будет обсуждать с Путиным кибербезопасность и хакерскую атаку на мясоперерабатывающую компанию JBS.

Напомним, лидеры стран встретятся в швейцарской Женеве 16 июня.