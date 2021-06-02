Верховная Рада на заседании в среду, 2 июня, приняла в первом чтении законопроект № 5465, который вносит изменения в закон "Об образовании", касающиеся усовершенствования научно-методического обеспечения образования и качества учебной литературы.

Как видно из карточки документа на сайте парламента, проект поддержал 301 народный депутат.

Законопроект был инициирован в связи с огромным количеством ошибок в пособиях и их несоответствия достижением современной науки. Также он призван устранить дискриминационные высказывания и изображения в учебниках и обеспечить обратную связь между потребителями (учениками, родителями, учителями, общественностью) и теми, кто принимают решение о разрешении на использование литературы.

Законопроект предлагает следующее:

устанавливает перечень полномочий центрального органа исполнительной власти в сфере образования и науки по научному и методическому обеспечению образования, в частности по обеспечению качества учебной литературы;

уточняет права других учреждений и организаций по научному и методическому обеспечению образования;

устанавливает перечень принципов, которым должна отвечать учебная литература, используемая в образовательном процессе, и определяет явления, недопустимые в учебной литературе (академический плагиат, фальсификация и фабрикация, дискриминационные высказывания);

определяет обязательность экспертизы учебной литературы, изготавливаемой за счет государственного бюджета, на предмет соответствия требованиям законодательства;

устанавливает право инициировать экспертизу учебной литературы, изготавливаемую за средства физических и юридических лиц и используемую в учебных заведениях, на предмет соответствия требованиям законодательства, и определяет правовые последствия результатов этой экспертизы (учебная литература, которая по результатам экспертизы признана не соответствующей требованиям законодательства, не может использоваться в образовательном процессе).

Как ожидается, введение предложенных в документе изменений позволит улучшить качество учебной литературы, поспособствует выполнению международных обязательств Украины относительно противодействия дискриминации и обеспечения прав человека.

Ранее "Страна" сообщала, что в школьном учебнике по украинскому языку разместили ссылку на порносайт.

После шумихи в прессе автор пособия рассказал, как туда попала ссылка на порносайт.