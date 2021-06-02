Белорусский телеканал "ОНТ" показал фильм-расследование "Рейс Ryanair "Афины - Вильнюс": разбор полета. Посадка Boeing и Протасевич в Минске". В нем оппозиционер Роман Протасевич и пассажиры самолета рассказали о первых минутах после экстренной посадки.

По свидетельству одной из пассажирок борта, экс-главред Телеграм-канала "Нехта", узнав, что лайнер летит в Минск, вызвал проводника кнопкой и стал истерить, воскликнув по-английски: "Как в Минск? Куда в Минск?"

"Проводник сказал, что это решение капитана", - сообщила пассажирка. Потом, по ее словам, Протасевич схватился за голову и сказал, что ему нельзя в Минск, потому что его "там убьют".

Затем о посадке на камеру вспомнил сам оппозиционер.

"Самолет начал садиться. Я увидел, что он приезжает даже не к зданию аэропорта. Увидел, что стоит много людей в гражданке в светоотражающих жилетах. Я подумал, что меня с помпой встречают, что это журналисты. Думал, встречают как известного человека, чуть не по красной дорожке", - весело рассказал Протасевич. Он добавил, что потом уже увидел людей в форме.

Далее авторы фильма рассказали, что в то время, когда Роман спокойно проходил контроль, Телеграм-каналы уже кишели сообщениями, что он задержан. Одной из первых такой пост опубликовала Светлана Тихановская.

В день задержания Протасевича СМИ облетело его фото в автобусе. Он признался, что не знает, кто его фотографировал в салоне.

Также Роман признался, что с девушкой Софией Сапегой после посадки не общался - рассчитывал, что ее не задержат.

По данным авторов фильма, в телефоне Сапеги были найдены десятки материалов оппозиционного толка, уже готовых к публикации.

Кроме того, в картине говорится, что помимо Протасевича и Сапеги в Минске вышли еще три пассажира, причем добровольно. И не потому, что агенты, как писал пресса, а кому-то было ближе из Минска до конечного пункта назначения, кто-то же решил заехать к жене.

В той же ленте Протасевич рассказал, кто мог сдать его властям Беларуси.

Он назвал фамилию Франака Вечорко - белорусского оппозиционер​а и журналиста, одной из ключевых фигур в штабе Светланы Тихановской.