На белорусском телеканале "ОНТ" показали фильм-расследование "Рейс Ryanair "Афины - Вильнюс": разбор полета. Посадка Boeing и Протасевич в Минске".

В картине задержанный оппозиционер Роман Протасевич заявил, что против проведения уличных протестов сейчас.

Авторы фильма заявили, что с точки зрения Запада Беларусь надо давить санкциями, поскольку уличных протестов уже нет, а прокатившиеся по стране в прошлом году результата не дали.

Протасевич согласился с тем, что уличная активность уже неэффективна.

"И сейчас это бесполезно. То есть в принципе это не секрет. Я со своими коллегами это обсуждал. Я говорил о том, что в любом случаев сейчас нужно отойти от тех лекал, от уличной активности, которая была раньше. То есть от тех форматов, в которых мы работали, и так далее. Потому что сейчас активности просто нет. Ее сейчас не может быть. И, опять же, еще на тот момент, когда я был в Вильнюсе, я открыто говорил, что сейчас уличная активность не нужна. Как минимум нужно ждать, когда накалится ситуация в экономике. То есть когда люди будут выходить не за день до новых выборов, не против насилия со стороны силовиков. А когда люди уже будут выходить, грубо говоря, за миской похлебки", - раскрыл карты Протасевич.

Как ранее писала "Страна", в том же фильме оппозиционер признался, что у него был личностный конфликт с одним человеком, который, как он считает, и мог сдать его белорусским властям.

Также в этой картине авторы приводили интересные подробности об экстренной посадке в Минске самолета ирландской авиакомпании.