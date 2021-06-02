Белорусская телекомпания "ОНТ" выпустила фильм "Рейс Ryanair "Афины - Вильнюс": разбор полета. Посадка Boeing и Протасевич в Минске".

В нем оппозиционер Роман Протасевич назвал имя человека, из-за которого, как он говорил в ранее опубликованном отрывке, его и подставили.

Фрагмент с признанием экс-главреда "Нехты" опубликован в Телеграм-канале "ОНТ".

Из его уст прозвучала фамилия Франака Вечорко - белорусского оппозиционер​а и журналиста, одной из ключевых фигур в штабе Светланы Тихановской во время выборов президента, который, по данным СМИ, влияет на ее решения.

"Простой пример: с Франаком Вечорко были хорошие отношения. Я снимал визит Тихановской в Афинах. Все было прекрасно, два дня отработали. Он меня хвалил. Он улетел, и меньше, чем за неделю, отношение ко мне изменилось на противоположное. Я с ним общался, и он сказал: нам надо рассмотреть перспективы дальнейшего сотрудничества", - сообщил Протасевич.

Как писала "Страна", в упомянутом фильме авторы показали письмо террористов, из-за которого в Минске посадили рейс Ryanair.

Также командующий ВВС Беларуси рассказал создателям картины, как долго пилоты Ryanair принимали решение о посадке в Минске.